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«Я сказала — да»: 36-летняя МакSим готовится выйти замуж

Вместе с предложением руки и сердца певица получила от возлюбленного помолвочное кольцо.

«Я сказала — да»: 36-летняя МакSим готовится выйти замуж
МакSим (Фото: Globallookpress.com)

Певица МакSим поделилась с поклонниками радостным событием: она готовится выйти замуж. Как выяснилось, возлюбленный поп-исполнительницы сделал ей предложение руки и сердца. В подтверждение искренности своих чувств и серьезности намерений избранник артистки преподнес ей подарок — помолвочное кольцо. Знаменитость поспешила рассказать своим подписчикам о том, что теперь она пребывает в новом статусе — невесты. А в ближайшее время станет законной женой.

Девушка призналась, что ответила согласием на предложение возлюбленного о замужестве. Певица уже примерила заветное колечко, продемонстрировав поклонникам, как украшение сморится на ее безымянном пальце.

«Я сказала — да!» — отметила МакSим.

Певица МакSим
МакSим готовится выйти замуж (Фото: Instagram.com/maksimartist)

Примечательно, что исполнительница не спешит раскрывать широкой публике личность своего нынешнего возлюбленного. Знаменитость держит в строжайшей тайне все, что касается ее второй половинки. Напомним, что МакSим одна воспитывала двоих детей: у певицы подрастает десятилетняя дочь Александра. Первенца артистка родила от звукорежиссера Алексея Луговцова. Супруги развелись в 2011 году. На тот момент их общей дочери было всего три годика. В 2014 году певица во второй раз стала мамой. У нее родилась дочь Мария, девочке исполнилось пять лет. С отцом младшей наследницы МакSим не смогла создать семью. И спустя восемь лет после развода с Луговцовым, знаменитость готовится во второй раз выйти замуж.

Певица МакSим
Певица получила от возлюбленного помолвочное кольцо (Фото: Instagram.com/maksimartist)

Одной из первых на слова МакSим отреагировала певица Согдиана. Она оставила комментарий под свежими снимками артистки.

«Поздравляю!» — обратилась к новоиспеченной невесте Согдиана.

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«Я сказала — да»: 36-летняя МакSим готовится выйти замуж
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