Постройневшая Пугачева в фисташковом жакете вышла в свет с новым амулетом

70-летняя Алла Пугачева появилась в московском кинотеатре «Октябрь». На красной дорожке перед объективами фотокамер Примадонна отечественной эстрады позировала в гордом одиночестве. Ранее Максим Галкин отметил, что ему очень хотелось побывать на премьерном показе фильма «Алла Пугачева: Тот самый концерт». При этом шоумен заметил, что из-за съемок двух передач в Останкино он скорее всего сможет попасть только на банкет. Примечательно, среди приглашенных гостей отсутствовал и поп-король сцены Филипп Киркоров.

На светском мероприятии заметно постройневшая Алла Борисовна позировала в облегающем черном платье с пояском на талии. Поверх вечернего наряда певица накинула замшевый жакет фисташкового оттенка. Образ Примадонны дополнили туфли на устойчивом каблуке. Особое внимание супруга шоумена Максима Галкина уделила аксессуарам. На пальце певицы красовалось кольцо с внушительным красным камнем. Вместо ожерелья к платью артистка подобрала серебряный амулет в виде медвежьей головы.

В беседе с «Комсомольской правдой» дизайнер Виолетта Иванова подметила, что у язычников фигурки медведя считались своего рода оберегом от нечистой силы. Кроме того, это лесное животное ассоциировалось с мудростью и силой.