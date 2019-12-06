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Постройневшая Пугачева в фисташковом жакете вышла в свет с новым амулетом

Примадонна появилась в кинотеатре «Октябрь» на премьере фильма «Алла Пугачева: Тот самый концерт».

Постройневшая Пугачева в фисташковом жакете вышла в свет с новым амулетом
Алла Пугачева (Фото: Михаил Фролов/"КП")

70-летняя Алла Пугачева появилась в московском кинотеатре «Октябрь». На красной дорожке перед объективами фотокамер Примадонна отечественной эстрады позировала в гордом одиночестве. Ранее Максим Галкин отметил, что ему очень хотелось побывать на премьерном показе фильма «Алла Пугачева: Тот самый концерт». При этом шоумен заметил, что из-за съемок двух передач в Останкино он скорее всего сможет попасть только на банкет. Примечательно, среди приглашенных гостей отсутствовал и поп-король сцены Филипп Киркоров.

Певица Алла Пугачева
На красной дорожке в кинотеатре «Октябрь»Алла Пугачева позировала в гордом одиночестве (Фото: Михаил Фролов/»КП»)

На светском мероприятии заметно постройневшая Алла Борисовна позировала в облегающем черном платье с пояском на талии. Поверх вечернего наряда певица накинула замшевый жакет фисташкового оттенка. Образ Примадонны дополнили туфли на устойчивом каблуке. Особое внимание супруга шоумена Максима Галкина уделила аксессуарам. На пальце певицы красовалось кольцо с внушительным красным камнем. Вместо ожерелья к платью артистка подобрала серебряный амулет в виде медвежьей головы.

В беседе с «Комсомольской правдой» дизайнер Виолетта Иванова подметила, что у язычников фигурки медведя считались своего рода оберегом от нечистой силы. Кроме того, это лесное животное ассоциировалось с мудростью и силой.

«Видимо, Алла Борисовна таким образом охраняет свое личное пространство. Она ведь не раз говорила в своих интервью, что чувствует себя не в своей тарелке, когда ее ослепляют вспышки фотокамер», — отметила дизайнер.

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Постройневшая Пугачева в фисташковом жакете вышла в свет с новым амулетом
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