«Это идиотизм абсолютный»: Раймонд Паулс отреагировал на скандал вокруг его высказывания

Скандал вокруг высказывания известного композитора Раймонда Паулса удивил его самого. Напомним, в одном из интервью зарубежному изданию маэстро сказал, что недоволен ситуацией после концертов в России — якобы русская публика очень навязчивая.

Звезды отечественного шоу-бизнеса негативно высказались об этой публикации, однако сам латвийский музыкант не понял, откуда это все пошло.

«Как навязчивость? Где это написано? Это идиотизм абсолютный, я всегда, наоборот, говорил, что русская публика намного отзывчивее, чем латышская публика. Это ерунда абсолютная», — цитирует Паулса сайт РБК.

Так где же настоящий Раймонд? Или, может, известного композитора кто-то оболгал?

Напомним, маэстро Паулсу 83 года. Он является Народным артистом СССР, сочинил такие культовые песни, как «Миллион алых роз» и «Вернисаж». Писал хиты для Пугачевой, Леонтьева, Вайкуле, Долиной, Пьехи, Ротару, Малинина.