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«Они уже мне не друзья!»: Гагарина не сдержала эмоций на шоу «Голос»

Полина Гагарина была крайне удивлена неприятным поступком своих коллег по шоу.

«Они уже мне не друзья!»: Гагарина не сдержала эмоций на шоу «Голос»
Шоу «Голос», ведущий Дмитрий Нагиев. Фото: Веленгурин Владимир/Архив "КП"

Новый выпуск шоу «Голос» вряд ли запомнится Полине Гагариной положительными моментами, зато звезда точно не забудет «нож в спину» от своих коллег. По условиям конкурса «Нокаут» два конкурсанта из трех от каждой команды наставников должны были навсегда покинуть проект. Впрочем, их всегда могут «спасти» трое из четверых «певческих тренеров».

После выступления первой «тройки» Гагариной Валерий Сюткин, Сергей Шнуров и Константин Меладзе пели дифирамбы исполнительницам от команды Полины. Стоит признать, что все девушки (Анастасия Маркова, Екатерина Стеблина и Ива Тодорова) отлично показали себя и превосходно исполнили каждая свою композицию. Точно такого же мнения были и наставники-мужчины, никто из них слова плохого не сказал конкурсанткам. Константин Меладзе похвалил Полину как «тренера» и заметил, что девушки все больше похожи на настоящих звезд. Валерий Сюткин оценил качество голоса исполнительниц, а Сергей Шнуров хотел бы добавить ложку дегтя в бочку меда, но даже ему все понравилось. Однако дальше случалось нечто непонятное.

Полине Гагариной было по-настоящему тяжело сделать выбор, но в итоге она оставила в проекте Анастасию Маркову, втайне надеясь, что мужчины спасут хотя бы кого-то из двух оставшихся на грани вылета девушек. Но чуда не произошло: хвалить это одно, а спасать это другое, наверняка так решили наставники-мужчины. Возможность оставить кого-то в проекте была до момента, пока девушки не закончат говорить свои прощальные речи Но вот последнее слово сказано, а наставники все еще молчат. Дмитрий Нагиев с иронией спросил у Полины: «Друзья, да?»

«Нет, они уже мне не друзья», — отрицательно ответила Гагарина.

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Тэги:

Валерий СюткинДмитрий НагиевКонстантин Меладзеновый сезон шоу "Голос"Полина ГагаринаСергей Шнуровшоу Голос
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«Они уже мне не друзья!»: Гагарина не сдержала эмоций на шоу «Голос»
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