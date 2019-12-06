«Наша публика совершенно ненавязчива»: Данко прокомментировал реплику Паулса

Композитор и певец Данко в свойственной ему манере прошелся по современным вкусовым предпочтениям аудитории. Кроме того, он подчеркнул, что абсолютно не согласен с Раймондом Паулсом в том, что отечественный слушатель слишком навязчив. По его мнению, ситуация обстоит ровно наоборот.

«Я с ним категорически не согласен. Наш народ все время в каком-то протесте. Люди не воспринимают творчество и искусство, потому что нет профильного образования. Наша публика совершенно ненавязчива – ты можешь ходить в метро, к тебе никто не подойдет, будут только издалека посматривать: «Вы этот, Данко что ли?». За границей почему звезды не ходят по улицам? Потому что все навязчивые, они сразу начинают – а можно то, а можно се. У нас все считают себя звездами, а у них наоборот», — резюмировал он.

Напомним, скандал в прессе и в шоу-бизнесе вызвали слова композитора Раймонда Паулса, который внезапно заявил, что не очень жалует российскую аудиторию, потому что она избыточно навязчива. Знаменитости также разошлись во мнениях – некоторые вступились за композитора и подчеркнули, что он, как латыш, скорее всего, неверно подобрал слово. Другие же призвали композитора смириться с бременем популярности и ценить внешние проявления.