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«Ей сложно»: Бутырская не верит в шансы Загитовой на медаль в Гран-при

Но при этом звезда фигурного катания уверена, что пьедестал займут россиянки.

«Ей сложно»: Бутырская не верит в шансы Загитовой на медаль в Гран-при
Алина Загитова отстает от других российских спортсменок по технике. Фото: Dmitry Golubovich/Global Look Press

В эти дни в итальянском городе Турине проходит финал «Гран-при» по фигурному катанию. Шансы наших спортсменок на победу по просьбе издание «Спорт-экспресс» оценила первая российская чемпионка мира в женском одиночном катании Мария Бутырская.

Сейчас в турнире две фаворитки — ученицы Этери Тутберидзе, Александра Трусова и Алена Косторная. Первая покоряет лед четверными прыжками, вторая владеет тройным акселем.

Бутырская уверена, что все три медали в женском одиночном катании разберут россиянки. Конкуренцию им составит японка Рика Кихира, однако пока что она выступает не на высоте.

Для Трусовой, Косторной и Анны Щербаковой это соревнование сейчас — настоящая очная ставка, чтобы определить, кто их них сильнее. А вот у Алины Загитовой шансов на медаль немного.

«Очень ее люблю и восхищаюсь как спортсменкой, но ей сложно. Произошло новшество — четверные прыжки в женском катании. Сейчас они выигрывают — или три тройных акселя, которые можно делать в двух программах. Пока нельзя перебить технику второй оценкой», — сказала Бутырская.

Она отметила, что четверные прыжки — это будущее, и скоро все больше юных спортсменок будут их показывать. За медали можно будет бороться только если ты овладел элементами «ультра-си», то есть, самыми сложными приемами фигурного катания.

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Александра ТрусоваАлена КосторнаяАлина ЗагитоваАнна Щербаковаспортфигурное катаниеЭтери Тутберидзе
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«Ей сложно»: Бутырская не верит в шансы Загитовой на медаль в Гран-при
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