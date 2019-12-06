«Ей сложно»: Бутырская не верит в шансы Загитовой на медаль в Гран-при

Но при этом звезда фигурного катания уверена, что пьедестал займут россиянки.

В эти дни в итальянском городе Турине проходит финал «Гран-при» по фигурному катанию. Шансы наших спортсменок на победу по просьбе издание «Спорт-экспресс» оценила первая российская чемпионка мира в женском одиночном катании Мария Бутырская.

Сейчас в турнире две фаворитки — ученицы Этери Тутберидзе, Александра Трусова и Алена Косторная. Первая покоряет лед четверными прыжками, вторая владеет тройным акселем.

Бутырская уверена, что все три медали в женском одиночном катании разберут россиянки. Конкуренцию им составит японка Рика Кихира, однако пока что она выступает не на высоте.

Для Трусовой, Косторной и Анны Щербаковой это соревнование сейчас — настоящая очная ставка, чтобы определить, кто их них сильнее. А вот у Алины Загитовой шансов на медаль немного.

«Очень ее люблю и восхищаюсь как спортсменкой, но ей сложно. Произошло новшество — четверные прыжки в женском катании. Сейчас они выигрывают — или три тройных акселя, которые можно делать в двух программах. Пока нельзя перебить технику второй оценкой», — сказала Бутырская.

Она отметила, что четверные прыжки — это будущее, и скоро все больше юных спортсменок будут их показывать. За медали можно будет бороться только если ты овладел элементами «ультра-си», то есть, самыми сложными приемами фигурного катания.