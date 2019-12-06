Журналисты выбрали самый сексуальный клип 2019 года

Эксперты портала Popsugar времени зря не теряют и в преддверии Нового года составили список самых сексуальных музыкальных клипов 2019 года. Борьба между участницами была непростой, но список сумела возглавить певица Ариана Гранде с клипом «7 rings». Меньше чем за 12 месяцев это видео собрало 638 миллионов просмотров, что заслуживает уважения. Но не все так безоблачно, как хотелось бы, хип-хоп-исполнители Soulja Boy и 2 Chainz обвинили Ариану в плагиате. По словам Soulja Boy, текст песни буквально украден из его композиции «Pretty Boy Swag», а 2 Chainz считает, что сюжет и идея клипа украдены из его работы «Door Swanging». Ариана эти обвинения никак не комментирует, недавно ее признали женщиной года, так что доказывать что-то кому-то она теперь не обязана.

На втором месте среди самых сексуальных оказался ролик Никки Минаж «Megatron», а на третьем — «Low Key» от Ally Brooke и Tyga. Стоит признать, что времена откровенных клипов уровня Alex Gaudino — Destination Calabria остались далеко позади.