«Мне нужен совет такого человека, как вы»: Ургант «спросил» Медведева про обрезание

Ведущий пожалел, что не попал на разговор с главой правительства, но вопросы все-таки подготовил.

Иван Ургант в своей интеллигентной манере высмеял разговор Дмитрия Медведева с представителями российских телеканалов. В своей передаче «Вечерний Ургант» он подготовил юмористическую нарезку, будто бы он тоже присутствовал на этой беседе, но так как место представителя Первого канала уже было занято, задавал вопросы от менее популярных СМИ.

От «Шансон-ТВ» ведущий спросил председателя правительства РФ, что больше губит: очко или к одиннадцати туз. От канала «Магазин на диване» он предложил политику в подарок циркониевые сережки. От канал Disney поинтересовался, какая у Медведева любимая диснеевская принцесса.

Под конец Иван «задал» Дмитрию Анатольевичу личный вопрос.

«Дело в том, что я давно хочу решиться на один очень важный шаг в жизни, который, как мне кажется, многое объяснит и мне, и телезрителям… — замялся Ургант. — Мне нужны совет и поддержка такого человека, умного и опытного, как вы…» «Спасибо. Ну, обрезать нужно аккуратно…» — начал отвечать бывший президент. «Можете не договаривать, я всё понял!» — оборвал его ведущий, и в этом заключалась шутка.

Ай да молодец, Иван! Спокойно юморит о своем еврейском происхождении.