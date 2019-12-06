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«Все зависит от степени фанатизма»: Лоза поделился личным опытом в свете скандала с Паулсом

Композитор уверен – поклонники звезд из разных стран степенью проявления чувств не отличаются.

«Все зависит от степени фанатизма»: Лоза поделился личным опытом в свете скандала с Паулсом
Певец Юрий Лоза. Фото: КП/Жданов Анатолий

Поэт-песенник Юрий Лоза не согласился с латышским композитором Раймондом Паулсом в том, что российская аудитория слишком навязчива. В разговоре с корреспондентом портала Teleprogramma.pro Юрий Эдуардович подчеркнул – разницы в поведении поклонников он не усмотрел во всем мире.

Певец Юрий Лоза. Фото
Певец Юрий Лоза. Фото: КП/Жданов Анатолий

«Мне сложно наверняка сказать, что он имел в виду. Я разницы не увидел вообще в мире! Если вы думаете, что английские фанаты менее навязчивы и более чопорны, посмотрите, что творилось на концертах The Beatles – их дважды или трижды чуть не затоптали. Нет никакой разницы! Все зависит от степени фанатизма. Если артиста воспринимают как звезду, которую надо обязательно пощупать, то в любой стране поклонники будут вести себя одинаково», — отметил он.

Однажды, вспомнил Лоза, воспринимаемые иностранцами как одни из самых спокойных, шведские фанаты буквально вынудили уйти со сцены участницу ABBA Агнету Фельтског. После того неистовства, свидетелем которого стала исполнительница, она уже не смогла вернуться на сцену и долгое время боялась людей. Подвергался мощному напору поклонников и сам Лоза.

«Были случаи, когда люди совсем неадекватные. Я им всегда говорил: «Ребят, я не люблю, когда меня преследуют, когда дежурят под окошком. Мне этого не надо! Мне не нужно дикого обожания и преследования. Я в жизни обычный человек». Проблема решалась», — вспомнил он.

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Новости googleРаймонд Паулсроссийская аудиторияЮрий Лоза
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«Все зависит от степени фанатизма»: Лоза поделился личным опытом в свете скандала с Паулсом
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