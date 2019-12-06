Названы самые популярные породы собак у россиян

Российская кинологическая федерация объявила рейтинг самых популярных собак в России в 2019 году. Тройка лидеров выглядит так:
1. Немецкий шпиц
2. Сибирский хаски
3. Йоркширский терьер
Кинологи считают, что в наше время люди чаще заводят небольших собак-компаньонов, которых удобно держать в квартире, сообщает агентство «Москва». Также в топ-10 самых популярных пород вошли акита, сиба-ину, такса, среднеазиатская и немецкая овчарки, тибетский мастиф и стаффордширский терьер.
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