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Названы самые популярные породы собак у россиян

Российская кинологическая федерация выяснила, что в 2019 году в домах чаще заводили немецких шпицей и сибирских хаски.

Названы самые популярные породы собак у россиян
Российская кинологическая федерация. Фото: Wikipedia

Российская кинологическая федерация объявила рейтинг самых популярных собак в России в 2019 году. Тройка лидеров выглядит так:

1. Немецкий шпиц

Немецкий шпиц. Фото
Немецкий шпиц. Фото: Wikipedia

2. Сибирский хаски

Сибирский хаски. Фото
Сибирский хаски. Фото: Wikipedia

3. Йоркширский терьер

Йоркширский терьер. Фото: Wikipedia
Йоркширский терьер. Фото: Wikipedia

Кинологи считают, что в наше время люди чаще заводят небольших собак-компаньонов, которых удобно держать в квартире, сообщает агентство «Москва». Также в топ-10 самых популярных пород вошли акита, сиба-ину, такса, среднеазиатская и немецкая овчарки, тибетский мастиф и стаффордширский терьер.

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Акитакинологинемецкий шпицрейтинг собаксобакихаски
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Названы самые популярные породы собак у россиян
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