НОВОСТИ

Чайка со страхом рассказывал «колбасному королю» Агурбашу, что его дочь беременна

По словам композитора, он не знал, как на это отреагирует бизнесмен.

Чайка со страхом рассказывал «колбасному королю» Агурбашу, что его дочь беременна
Виктор Чайка спустя пять лет развелся с Татьяной Агурбаш/http://globallookpress.com/

Композитор Виктор Чайка в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия-1» рассказал о своей второй жене Татьяне Агурбаш. Это дочь «колбасного короля» Николая Агурбаша. Брак просуществовал пять лет. От этого союза у Чайки есть дочь Катя, которой сейчас 15 лет. Девочка живет в Америке с мамой.

«С Таней мы познакомились в доме у ее отца. Меня привезли написать музыку для певицы Анжелики Агурбаш, которая была тогда женой Николая. Таня сидела напротив меня. При этом не ела папину колбасу. И я тоже ее ненавидел. Она еще спросила: «Виктор, вы случайно не вегетарианец?» Оказалось, что два вегетарианца собрались за столом «колбасного короля», — заявил, смеясь, он.

В итоге между Виктором Чайкой и Татьяной Агурбаш вспыхнул роман. Как думает сам композитор, Татьяна просто ненавидела Анжелику и поэтому решила жить с ним, назло в том числе и родителю. Она мечтала, чтобы ее отец расстался с певицей. В итоге девушка забеременела от Чайки.

«Самое страшное было объяснить Николаю, что его дочь от меня беременна. Я приехал к бизнесмену. Таня сидела в машине за поместьем. Я начал: «Коль, такая ситуация. Мы с Таней встречаемся, и она в положении. Я готов на ней жениться». Николай на это только сказал: «Я тебя услышал», — вспомнил композитор.

Виктор Чайка заверил, что за пять лет совместной жизни Николай Агурбаш им с Татьяной не помогал. «Да я даже вкуса Колиной колбасы не знаю, я женился не на деньгах. Мы на мои деньги снимали квартиру. Расстались, потому что у нас были разные жизненные ориентиры. Она дочка своего отца. Характер отцовский. Наш развод, кстати, совпал с разводом Николая и Анжелики. Я придерживался позиции Анжелики, а Таня стояла горой за отца. Условия расставания были простыми. Жена не подает на алименты, и мы не лишаем друг друга родительских прав. Сейчас они живут в Америке. Причем Катя хочет вернуться в Россию. Мечтает учиться на журналиста», – сказал Виктор Чайка.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Анжелика АгурбашВиктор ЧайкаНиколай АгурбашПрограмма "Судьба человека"Татьяна Агурбаш
Загрузка...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Чайка со страхом рассказывал «колбасному королю» Агурбашу, что его дочь беременна
Интересно?
Поделись с друзьями: