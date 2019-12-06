Чайка со страхом рассказывал «колбасному королю» Агурбашу, что его дочь беременна

Композитор Виктор Чайка в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия-1» рассказал о своей второй жене Татьяне Агурбаш. Это дочь «колбасного короля» Николая Агурбаша. Брак просуществовал пять лет. От этого союза у Чайки есть дочь Катя, которой сейчас 15 лет. Девочка живет в Америке с мамой.

«С Таней мы познакомились в доме у ее отца. Меня привезли написать музыку для певицы Анжелики Агурбаш, которая была тогда женой Николая. Таня сидела напротив меня. При этом не ела папину колбасу. И я тоже ее ненавидел. Она еще спросила: «Виктор, вы случайно не вегетарианец?» Оказалось, что два вегетарианца собрались за столом «колбасного короля», — заявил, смеясь, он.

В итоге между Виктором Чайкой и Татьяной Агурбаш вспыхнул роман. Как думает сам композитор, Татьяна просто ненавидела Анжелику и поэтому решила жить с ним, назло в том числе и родителю. Она мечтала, чтобы ее отец расстался с певицей. В итоге девушка забеременела от Чайки.

«Самое страшное было объяснить Николаю, что его дочь от меня беременна. Я приехал к бизнесмену. Таня сидела в машине за поместьем. Я начал: «Коль, такая ситуация. Мы с Таней встречаемся, и она в положении. Я готов на ней жениться». Николай на это только сказал: «Я тебя услышал», — вспомнил композитор.

Виктор Чайка заверил, что за пять лет совместной жизни Николай Агурбаш им с Татьяной не помогал. «Да я даже вкуса Колиной колбасы не знаю, я женился не на деньгах. Мы на мои деньги снимали квартиру. Расстались, потому что у нас были разные жизненные ориентиры. Она дочка своего отца. Характер отцовский. Наш развод, кстати, совпал с разводом Николая и Анжелики. Я придерживался позиции Анжелики, а Таня стояла горой за отца. Условия расставания были простыми. Жена не подает на алименты, и мы не лишаем друг друга родительских прав. Сейчас они живут в Америке. Причем Катя хочет вернуться в Россию. Мечтает учиться на журналиста», – сказал Виктор Чайка.