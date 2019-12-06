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Оправданная жестокость: Билли Айлиш выпустила клип на композицию Xanny

Всего за день видео просмотрели более 8 миллионов раз.

Оправданная жестокость: Билли Айлиш выпустила клип на композицию Xanny
Billie Eilish - xanny. Фото: Youtube.com/Billie Eilish

Всемирно известная певица, которой всего 17 лет, Билли Айлиш, выпустила клип на композицию Xanny. По сюжету исполнительница вся в белом сидит на такой же белой скамейке и поет песню, как вдруг чьи-то руки начинают тушить об ее лицо сигареты. Это действие продолжается весь видеоролик, после чего певица встает и уходит, а скамейку обволакивает сигаретный дым.

У клипа уже почти 9 миллионов просмотров и более миллиона лайков на сервисе YouТube. В тексте песни Билли осуждает пассивное курение и употребление медицинских препаратов.

Напомним, певица Билли Айлиш в 11 начала писать песни, уже в 16 лет подписала контракт с Universal Music Publising Group, а ее произведения можно услышать в популярных сериалах. В ее инстаграме прямо сейчас 43 миллиона подписчиков и это число продолжает расти, так же как и количество ее преданных фанатов по всему миру.

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Оправданная жестокость: Билли Айлиш выпустила клип на композицию Xanny
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