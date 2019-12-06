Вспомнила детство: Тейлор Свифт выпустила трогательный клип с архивными кадрами

Певица показала, какой была в начале 90-х, и как ее семья отмечала Рождество.

Самая высокооплачиваемая женщина в музыкальной индустрии по версии Forbes — американская кантри-певица Тейлор Свифт — выпустила трогательный клип на свою рождественскую песню Christmas Tree Farm. Главное — вовремя, как говорится. Но мы все знаем, что эта звезда умеет зарабатывать деньги.

Важно другое — видео не состоит из дорогих спецэффектов, танцев в шикарных костюмах и демонстраций красавицы певицы во всех ракурсах. Вместо этого Тейлор использовала архивные кадры своей семьи про зиму и Рождество.

По сюжету клипа, артистка едет в машине и вспоминает свое детство. На кадрах, датированных 1991-1994 годами, показана артистка в детстве и ее семья. Родители играют с детьми, катают их на санках, вокруг снег и новогодняя сказка. Вот Санта приходит в гости к ребятне, а вот детишки достают подарки из носков.

Самый веселый момент ролика — когда маленькая Тейлор находит среди подарков гитару. Это обстоятельство изменило ее судьбу. С 10 лет девочка начала писать свои песни и выступать на различных праздниках и мероприятиях. Ее первый альбом, вышедший в 2006, сразу же принес ей успех. С тех пор звезда собрала 10 премий «Грэмми», 19 премий American Music Awards и еще полторы сотни других знаковых наград.

Добавим, что скоро, 13 декабря, Свифт исполнится 30 лет.