Чайка рассказал, как Аллегрова «угнала» песню «Транзитный пассажир» у Пугачевой

Композитор и музыкант Виктор Чайка в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия-1» заявил, что песню «Транзитный пассажир», которая сделала Ирину Аллегрову знаменитой, должна была петь изначально Алла Пугачева. Она даже познакомилась с текстом.

«Изначально песня предназначалась Алле, но в те годы Лариса Рубальская, автор слов, дружила с Ириной Аллегровой. Когда та услышала композицию, то заявила: «Песня моя. Я должна ее спеть», — сказал написавший музыку для этой композиции Виктор Чайка.

Как он сказал, вскоре Пугачева взяла реванш. Композитор Игорь Николаев написал хит «Озеро надежды». Изначально песня предназначалась для Аллегровой, но Пугачева ее перехватила.

Также он вспомнил, как рождался легендарный хит «Угонщица» — еще одна знаковая песня Ирины Аллегровой.

«Изначально планировалось, что песню споет ее дочь Лала, но когда Ирины услышала, то сразу сказала, что петь будет именно она. Песня стала в какой-то мере пророческой. Вскоре Ирина вышла замуж за танцора Игоря Капусту, «угнав» его у танцовщицы, с которой он тогда жил», — заявил Виктор Чайка.