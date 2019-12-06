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Звезда фильма «Аладдин» не может найти работу

По словам актера, ему уже длительное время не предлагают новые роли.

Звезда фильма «Аладдин» не может найти работу
Мена Массуд. Фото: Ahmed Gomaa/Xinhua

Мена Массуд — актер из Канады, именно он исполнил главную мужскую роль в фильме «Аладдин» от режиссера Гая Ричи. Думаете, эта работа принесла ему мировую славу и предложения о новых съемках посыпались на него как из рога изобилия? Вовсе нет, в интервью Daily Mail актер рассказал, что после выхода картины не получал никаких предложений о новых ролях.

Во время кастинга он сумел показать себя лучше, чем еще 2000 хороших актеров, которые также старались заполучить роль Аладдина. Так что неудивительно, что после выхода картины, которая собрала в прокате более миллиарда долларов, Массуд решил, что режиссеры сами будут его искать и умолять сняться в их фильмах. К его удивлению, этого не произошло.

Актер очень переживает из-за сложившейся ситуации, винит во всем свой возраст и считает, что его недооценивают, ведь ему всего 28 лет. Массуд не сдается и уверяет, что постарается отойти от образа Аладдина и доказать всем, что он способен и на другие роли.

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Тэги:

актерАладдинГай РичиМена Массуд
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Звезда фильма «Аладдин» не может найти работу
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