Звезда фильма «Аладдин» не может найти работу

Мена Массуд — актер из Канады, именно он исполнил главную мужскую роль в фильме «Аладдин» от режиссера Гая Ричи. Думаете, эта работа принесла ему мировую славу и предложения о новых съемках посыпались на него как из рога изобилия? Вовсе нет, в интервью Daily Mail актер рассказал, что после выхода картины не получал никаких предложений о новых ролях.

Во время кастинга он сумел показать себя лучше, чем еще 2000 хороших актеров, которые также старались заполучить роль Аладдина. Так что неудивительно, что после выхода картины, которая собрала в прокате более миллиарда долларов, Массуд решил, что режиссеры сами будут его искать и умолять сняться в их фильмах. К его удивлению, этого не произошло.

Актер очень переживает из-за сложившейся ситуации, винит во всем свой возраст и считает, что его недооценивают, ведь ему всего 28 лет. Массуд не сдается и уверяет, что постарается отойти от образа Аладдина и доказать всем, что он способен и на другие роли.