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«Ничтожества малолетние»: Лариса Гузеева сорвалась на пользователей в Сети

С чем связано такое поведение звезды и известной телеведущей, не совсем понятно.

«Ничтожества малолетние»: Лариса Гузеева сорвалась на пользователей в Сети
Гузеева оставила гневный пост в Instagram/http://globallookpress.com/

Телеведущая программы «Давай поженимся!» Лариса Гузеева нелестно отозвалась о своих подписчиках. Точнее о некоторых из них, которые ее за последнее время достали. Она опубликовала снимок унитаза и отметила, что просит дорогих подписчиков не читать этот пост. Он, как она выразилась, для неких опарышей.

По словам известной актрисы, за последнюю неделю она столкнулась с критикой в Сети. Она знает, чей это заказ и тихонько смеется.

«Эу! Выползайте! Испражняйтесь хором, как привыкли. Ничтожества малолетние. Все, что пишете, я возвращаю вашим матерям, усекли? Не спрашивайте потом — за что! За то, что выродки. Начинайте! Ну что, (испугались)? А директ я удаляю, не читая, не трудитесь», — заявила она.

Между тем в комментариях пользователи стали строить догадки, почему телеведущая позволила такой гневный пост. Одни посчитали, что всему виной слухи о закрытии ее любимого детища – программы «Давай поженимся!».

Другие думают, что она сорвалась из-за постоянного обсуждения ее фигуры. По еще одной версии ведущую в последнее время «клевали» хейтеры из-за купленной квартиры. Ее часто донимают расспросами, откуда у нее столько денег на жилье.

Наконец, еще по одной версии Гузеева таким образом высказала свое отношение к юмористу Гарику Харламову, который с ней знаком, но регулярно насмехается над ней в социальных сетях.

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«Ничтожества малолетние»: Лариса Гузеева сорвалась на пользователей в Сети
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