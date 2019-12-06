«Загадаю-ка на Новый год!»: Шнуров не против рождения ребенка от молодой жены

Музыкант Сергей Шнуров на премии «Виктория» в Кремле высказался о своих отношениях с супругой. Как известно, он женат на Ольге Абрамовой, которая намного младше 46-летнего Шнура. Журналисты поинтересовались, хочет ли он ребенка от супруги, с которой сыграл свадьбу в Санкт-Петербурге в прошлом году.

На это музыкант заметил, что он — не девочка, чтобы хотеть ребенка. Он понимает, что рожать, если вдруг такое случится, придется не ему, а Абрамовой, поэтому на ней повышенная ответственность. При этом Шнуров пошутил, что мальчик всегда чего-то хочет. Правда, совсем не факт, что ребенка.

«Работаю ли я над этим? Понимаете, у среднего человека три половых контакта в неделю, поэтому все люди над этим работают. Точно! А загадаю-ка я ребенка на Новый год, отличная идея!» — сказал певец.

Также музыкант сказал, что в год участвует примерно в двадцати судебных процессах. Музыканта часто ругают за мат на сцене. Сам он считает, что это такая свобода самовыражения и всем бы уже надо успокоиться. Кроме того, певец отметил, что людям просто нечем заняться, вот они и идут в суд. Как он подчеркнул, в стране много других важных проблем, которые почему-то остаются без внимания, сообщает «Комсомольская правда».