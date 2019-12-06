НОВОСТИ

«Загадаю-ка на Новый год!»: Шнуров не против рождения ребенка от молодой жены

В прошлом году музыкант сыграл свадьбу с Ольгой Абрамовой.

«Загадаю-ка на Новый год!»: Шнуров не против рождения ребенка от молодой жены
Шнуров высказался об отношениях с женой/http://globallookpress.com/

Музыкант Сергей Шнуров на премии «Виктория» в Кремле высказался о своих отношениях с супругой. Как известно, он женат на Ольге Абрамовой, которая намного младше 46-летнего Шнура. Журналисты поинтересовались, хочет ли он ребенка от супруги, с которой сыграл свадьбу в Санкт-Петербурге в прошлом году.

Сергей Шнуров. Фото
Шнуров высказался о жизни с молодой женой/http://globallookpress.com/

На это музыкант заметил, что он — не девочка, чтобы хотеть ребенка. Он понимает, что рожать, если вдруг такое случится, придется не ему, а Абрамовой, поэтому на ней повышенная ответственность. При этом Шнуров пошутил, что мальчик всегда чего-то хочет. Правда, совсем не факт, что ребенка.

«Работаю ли я над этим? Понимаете, у среднего человека три половых контакта в неделю, поэтому все люди над этим работают. Точно! А загадаю-ка я ребенка на Новый год, отличная идея!» — сказал певец.

Также музыкант сказал, что в год участвует примерно в двадцати судебных процессах. Музыканта часто ругают за мат на сцене. Сам он считает, что это такая свобода самовыражения и всем бы уже надо успокоиться. Кроме того, певец отметил, что людям просто нечем заняться, вот они и идут в суд. Как он подчеркнул, в стране много других важных проблем, которые почему-то остаются без внимания, сообщает «Комсомольская правда».

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Новости googleОльга АбрамоваПремия "Виктория"Сергей Шнуров
Загрузка...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
«Загадаю-ка на Новый год!»: Шнуров не против рождения ребенка от молодой жены
Интересно?
Поделись с друзьями: