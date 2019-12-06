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Киноресурс IMDb назвал самую популярную актрису года

Рейтинг был составлен на основе поисковых запросов пользователей.

Киноресурс IMDb назвал самую популярную актрису года
Бри Ларсон. Фото: ImagePressAgency/face to face

Кинопортал IMDb решил заранее подвести итоги уходящего 2019 года и составил рейтинг самых популярных фильмов, актеров и актрис. Лучшие выбирались по количеству поисковых запросов на сайте: кого чаще искали, те и в лидерах.

Самой популярной актрисой стала Бри Ларсон, что вполне ожидаемо, ведь в этом году актриса сыграла Капитана Марвел сразу в двух блокбастерах от Marvel, а также засветилась в нескольких скандалах.

Ее участие в картине «Мстители: Финал» и главная роль в фильме «Капитан Марвел», несомненно, разбудили у кинозрителей интерес к женщине, тем более, что ранее она в высокобюджетных проектах практически не участвовала, вот пользователи IMDb и поспешили искать информацию о «темной лошадке», чем и принесли ей победу, вполне заслуженную.

Серебро получила 25-летняя Эрин Мориарти, актриса из сериала «Пацаны». Бронзу вручили Эмилии «Матери драконов» Кларк, известную, прежде всего, по сериалу «Игра престолов». Напомним, проект завершился в мае этого года, а фанаты остались жутко недовольны финалом.

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Тэги:

IMDbАктрисаБри ЛарсонКапитан Марвел
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Киноресурс IMDb назвал самую популярную актрису года
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