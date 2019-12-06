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«Это все мошенники»: пиар-директор Волочковой высказалась о «продаже» особняка балерины

Сама Анастасия заявила, что готова обратиться к своему адвокату и в правоохранительные органы.

«Это все мошенники»: пиар-директор Волочковой высказалась о «продаже» особняка балерины
Балерина Анастасия Волочкова. Фото: КП/Макеев Иван

Пиар-агент Анастасии Волочковой Наталья Ракицкая прокомментировала сообщение о том, что балерина якобы выставила на продажу свой особняк. Ранее в Сети появилось соответствующее объявление с указанием стоимости двухэтажного коттеджа артистки и несколькими снимками самого дома.

Представитель балерины в интервью Teleprogramma.pro заявила, что сама Настя узнала о случившемся и сразу написала большое обращение в соцсети, успокоив верных почитателей. По словам Ракицкой, знаменитость не собирается расставаться со своей недвижимостью, в ее планы также не входит продажа дома. Появившееся сообщение пиар-агент Волочковой связала с деятельностью мошенников.

«Это все мошенники… На продажу дом она не выставляла!» — отметила Наталья.

О том же сообщила и сама Анастасия. По словам балерины, она с самого утра отвечает на телефонные звонки близких друзей и знакомых, которые спрашивают ее о продаже коттеджа. Волочкова настаивает на том, что в данный момент она ничего не продает.

Анастасия Волочкова не собирается продавать свой особняк (Фото: Instagram.com/volochkova_art)
Анастасия Волочкова не собирается продавать свой особняк. Фото: Instagram.com/volochkova_art

«Мой дом — это моя крепость. Я возмущена! На фото стоит дом, похожий на мой, использованы фото моего интерьера. Вот так действуют мошенники», — сетует Анастасия.

Балерина заявила, что собирается обратиться к своему адвокату и в правоохранительные органы в связи с данным инцидентом. Волочкова назвала свой коттедж «изысканным и красивым», поняв, почему именно ее особняк оказался в каталоге по продаже недвижимости.

«Пусть агентства сами создают такой интерьер и потом выставляют его на своих сайтах, а не пользуются моим именем», — добавила Анастасия.

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«Это все мошенники»: пиар-директор Волочковой высказалась о «продаже» особняка балерины
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