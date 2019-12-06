НОВОСТИ

Возлюбленная Евгения Осина проиграла суд за квартиру исполнителя

Елена Скорнякова претендовала на жилье, которое по наследству досталось дочери музыканта.

Возлюбленная Евгения Осина проиграла суд за квартиру исполнителя
Гражданская жена Осина проиграла суд/http://globallookpress.com/

Возлюбленная музыканта Евгения Осина, который ушел из жизни в прошлом году, Елена Скорнякова проиграла суд за квартиру исполнителя. Напомним, что после смерти музыканта женщина подала иск. В нем она отмечала, что на иждивении исполнителя была ее дочь Анастасия Годунова. Как утверждала Скорнякова, ее дочь могла претендовать на часть квартиры на улице Полежаевская. Женщина также говорила, что жила с Осиным в последний год его жизни. Именно она заботилась о нем, а не родные музыканта.

Между тем адвокат Валерий Панасюк заявил, что Осин никого никогда не содержал на иждивении. В итоге в удовлетворении иска Чертановский районный суд женщине отказал. Сам юрист добавил, что изначально считал требования Скорняковой незаконными. Панасюк уверен, что возлюбленная Осина пыталась завладеть его имуществом без оснований.

«Получив доказательства со стороны Агнии Евгеньевны и ее представителя, суд пришел к выводу, что требования удовлетворению не подлежат», — сказал он.

Отметим, что в свидетельстве о рождении Анастасии Годуновой отцом значится не Осин. Папой девочки является Юрий Годунов. Таким образом, Анастасия Годунова не может считать себя внебрачной дочерью исполнителя, что одно время утверждала ее мама, сообщает «СтарХит».

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Агния ОсинаАнастасия ГодуноваЕвгений ОсинЕлена Скорнякова
Загрузка...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Возлюбленная Евгения Осина проиграла суд за квартиру исполнителя
Интересно?
Поделись с друзьями: