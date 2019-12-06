Возлюбленная Евгения Осина проиграла суд за квартиру исполнителя

Возлюбленная музыканта Евгения Осина, который ушел из жизни в прошлом году, Елена Скорнякова проиграла суд за квартиру исполнителя. Напомним, что после смерти музыканта женщина подала иск. В нем она отмечала, что на иждивении исполнителя была ее дочь Анастасия Годунова. Как утверждала Скорнякова, ее дочь могла претендовать на часть квартиры на улице Полежаевская. Женщина также говорила, что жила с Осиным в последний год его жизни. Именно она заботилась о нем, а не родные музыканта.

Между тем адвокат Валерий Панасюк заявил, что Осин никого никогда не содержал на иждивении. В итоге в удовлетворении иска Чертановский районный суд женщине отказал. Сам юрист добавил, что изначально считал требования Скорняковой незаконными. Панасюк уверен, что возлюбленная Осина пыталась завладеть его имуществом без оснований.

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«Получив доказательства со стороны Агнии Евгеньевны и ее представителя, суд пришел к выводу, что требования удовлетворению не подлежат», — сказал он.

Отметим, что в свидетельстве о рождении Анастасии Годуновой отцом значится не Осин. Папой девочки является Юрий Годунов. Таким образом, Анастасия Годунова не может считать себя внебрачной дочерью исполнителя, что одно время утверждала ее мама, сообщает «СтарХит».