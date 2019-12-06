НОВОСТИ

Владимир Воленко из «Божьей коровки» рассказал, как чувствует себя после операции

По словам музыканта, он смог преодолеть свои проблемы со здоровьем.

Владимир Воленко из «Божьей коровки» рассказал, как чувствует себя после операции
Воленко перенес тяжелую операцию/http://globallookpress.com/

Лидер группы «Божья коровка» Владимир Воленко заявил, что в 2010 году у него были серьезные проблемы со здоровьем. Известный российский кардиохирург Лео Бокерия сделал ему операцию на сердце.

«Все случилось, как в библейской книге Иезекииля, где Бог говорит: «Выну из вашей груди сердце каменное, и дам вам новое — живое». Это про меня. Теперь у меня новое, живое сердце, и чувствую я себя превосходно!» — заметил музыкант.

Как отметил Воленко, ему перед операцией было страшно. Сейчас в жизни исполнителя все прекрасно. Его женой является сотрудница коллектива Наталья Шоколадкина.

По словам артиста, считается, что тандем жены и мужа на сцене невозможен. Якобы артист должен привлекать всеми возможными способами к себе внимание противоположного пола. Музыкант считает, что общество просто сильно испорчено. Он напомнил, что в Советском Союзе было большое количество артистических династий, которые создавали семейные тандемы.

Воленко добавил, что, конечно, и у них с супругой бывают разногласия. Сам он уверен, что нужно находить выход из сложных жизненных ситуаций, не усугублять проблемы. С женой они друг друга уважают, поэтому спокойно уживаются под одной крышей, сообщает портал womanhit.ru.

Важно! Любые медицинские действия должны быть согласованы с лечащим врачом.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Владимир ВоленкоГруппа "Божья коровка"Лео БакерияНаталья Шоколадкина
Загрузка...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Владимир Воленко из «Божьей коровки» рассказал, как чувствует себя после операции
Интересно?
Поделись с друзьями: