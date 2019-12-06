Владимир Воленко из «Божьей коровки» рассказал, как чувствует себя после операции

По словам музыканта, он смог преодолеть свои проблемы со здоровьем.

Лидер группы «Божья коровка» Владимир Воленко заявил, что в 2010 году у него были серьезные проблемы со здоровьем. Известный российский кардиохирург Лео Бокерия сделал ему операцию на сердце.

«Все случилось, как в библейской книге Иезекииля, где Бог говорит: «Выну из вашей груди сердце каменное, и дам вам новое — живое». Это про меня. Теперь у меня новое, живое сердце, и чувствую я себя превосходно!» — заметил музыкант.

Как отметил Воленко, ему перед операцией было страшно. Сейчас в жизни исполнителя все прекрасно. Его женой является сотрудница коллектива Наталья Шоколадкина.

По словам артиста, считается, что тандем жены и мужа на сцене невозможен. Якобы артист должен привлекать всеми возможными способами к себе внимание противоположного пола. Музыкант считает, что общество просто сильно испорчено. Он напомнил, что в Советском Союзе было большое количество артистических династий, которые создавали семейные тандемы.

Воленко добавил, что, конечно, и у них с супругой бывают разногласия. Сам он уверен, что нужно находить выход из сложных жизненных ситуаций, не усугублять проблемы. С женой они друг друга уважают, поэтому спокойно уживаются под одной крышей, сообщает портал womanhit.ru.

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