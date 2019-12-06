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Жанна Агузарова поддерживает связь с родным братом

В Тюмени у звездной исполнительницы живет родственник.

Жанна Агузарова поддерживает связь с родным братом
Агузарова общается со своим младшим братом/http://globallookpress.com/

Певица Жанна Агузарова, которую обвиняли в том, что она порвала связь с собственной матерью и другими родственниками, общается со своим младшим братом Дмитрием. Он живет в Тюмени.

Как рассказала приятельница Дмитрия Рыскаля, 45-летний мужчина не любит говорить о сестре с журналистами. Он не афиширует подробности встреч со звездой, но то, что они общаются, как заверила подруга Рыскаля, не вызывает никаких сомнений. При этом она добавила, что мужчина — самодостаточный человек. Денег у звездной исполнительницы он никогда не просил, в отличие от многих других родственников.

Отметим, что сам Дмитрий Рыскаль грубо ответил журналистам, когда они хотели узнать у него подробности общения с Жанной Агузаровой: «У меня нет сестры!».

Напомним, Жанна Агузарова больше двадцати лет не общается с родной мамой — Людмилой Ивановной Савченко, которая живет в небольшом поселке Туртас в Тюменской области. Женщине уже больше восьмидесяти лет. Однако соседи говорят, что раньше мать Агузаровой летала в Москву к дочери. Сейчас она не может этого делать из-за солидного возраста, сообщает «СтарХит».

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Тэги:

Дмитрий РыскальЖанна АгузароваЛюдмила СавченкоТюмень
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Жанна Агузарова поддерживает связь с родным братом
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