«С первым переломом меня»: сестра Бузовой получила травму

Как заметила Анна, происшествие станет для нее уроком на будущее.

Родная сестра певицы Ольги Бузовой Анна в Instagram сообщила о происшествии, которое с ней произошло ранним утром.

«С первым переломом меня. Пусть он будет первым и последним и пусть это будет уроком: идти по квартире в 5:30 утра надо аккуратно и очень медленно. Ибо, ударившись о дверной проем мизинцем, можно стать обладателем перелома. Всем здоровья», — написала Анна Бузова.

Напомним, недавно стало известно, что Анна помирилась со своей сестрой, с которой не общалась около года. Сразу после новогодних праздников Анна отписалась от родственницы в социальных сетях. За все время сестры ни разу не высказались о размолвке.

По одной из версий, которую озвучил экс-участник проекта «Дом-2» Рустам Солнцев, Анна Бузова без ведома сестры выложила в Сеть некую фотографию, которая скомпрометировала певицу. Известно, что с отдыха в Куршевеле сестры летели раздельно. Ольга предпочла бизнес-класс, а ее сестра возвращалась на родину в экономе.

Впрочем, недавно сестру Ольги Бузовой видели на концерте исполнительницы. Кроме того, Анна вместе с телеведущей появилась на дне рождения их матери.