Петр Чернышев тратит серьезные суммы на лечение Анастасии Заворотнюк

Коллега фигуриста Петра Чернышева сообщил, что спортсмен тратит серьезные суммы на лечение своей супруги, актрисы Анастасии Заворотнюк. Как известно, сейчас она проходит реабилитацию в связи с серьезным заболеванием.

Как сказал друг Чернышева, деньги уходят на сиделок, услуги врачей, покупку дорогостоящих препаратов, пребывание в реабилитационном центре. Впрочем, мужчина не отчаивается и много работает.

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Друг Петра Чернышева отметил, что только в декабре и январе в совокупности фигурист 19 раз выйдет на лед. Он активно участвует в шоу фигуристки Татьяны Навки «Спящая красавица. Легенда двух королевств». У него там одна из главных ролей.

Отметим, что за каждый выход на лед спортсмен получает от ста до трехсот тысяч рублей. Как отметил друг спортсмена, эти деньги очень нужны супругу Анастасии Заворотнюк.

На нем сейчас ведь еще и воспитание годовалой дочери Милы, которая появилась на свет в прошлом году, сообщает «Комсомольская правда».