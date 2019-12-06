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Нетиевского дважды увозили на «скорой» после концертов «Уральских пельменей»

Как сказал юморист, он серьезно подорвал здоровье, пока был в составе юмористического коллектива.

Нетиевского дважды увозили на «скорой» после концертов «Уральских пельменей»
Нетиевский похудел на 16 килограммов/https://www.instagram.com/netievskiy_official/

Бывший директор шоу «Уральские пельмени» Сергей Нетиевский в студии «Вечернего шоу с Аллой Довлатовой» на «Русском радио» заявил, что подорвал здоровье, пока был артистом шоу. Как известно, сейчас у юмориста идут суды с бывшими коллегами за интеллектуальную собственность. Стороны обвиняют друг друга в разных грехах.

«Пельмени сейчас живут своей жизнью, я — своей. Когда я был среди участников шоу, то работал в ущерб себе, своим детям, своему здоровью. За последние четыре года я, можно сказать, баланс восстановил. Сбросил 16 килограммов лишнего веса. Из пельменя стал лапшой. В 2015 году я покинул проект. В какой-то момент сердце начало болеть. Меня два раза после концертов увозили на «скорой», — сказал Нетиевский.

Как отметил юморист, после этого он изменил образ жизни, стал больше спать, занялся своим здоровьем. При этом он отметил, что по телевизору до сих пор показывают много повторов шоу прошлых годов. Поэтому некоторые думают, что он до сих пор — один из участников юмористического коллектива.

«Людям кажется, что я все еще там, но это не так», — сказал он.

Алла Довлатова поинтересовалась, в каких он сейчас отношениях с участниками шоу. Сергей Нетиевский заметил, что со всеми по-разному.

«С кем-то нейтральные, с кем-то тёплые, с кем-то холодные (отношения). Это как в любой большой семье. Отношения с годами между людьми меняются», — добавил юморист.

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"Вечернее шоу с Аллой Довлатовой""Русское радио"Сергей Нетиевскийшоу "Уральские пельмени"
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Нетиевского дважды увозили на «скорой» после концертов «Уральских пельменей»
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