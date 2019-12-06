Нетиевский после развода с женой нашел свою вторую половинку

По словам юмориста, не так давно в его жизни появился любимый человек.

Бывший директор и создатель шоу «Уральские пельмени» Сергей Нетиевский в эфире «Вечернего шоу с Аллой Довлатовой» на «Русском радио» заявил, что в его жизни появился любимый человек. Как отметил юморист, у него были очень сложные отношения с супругой в последние годы совместной жизни. С женой Натальей он развелся в 2015 году, когда как раз со скандалом покидал «Уральские пельмени».

Напомним, что суды с членами юмористического коллектива у него идут до сих пор. Стороны бросают друг в друга взаимные упреки. Идет ожесточенная борьба за интеллектуальную собственность.

«Девушка появилась у меня позже. Уже после расставания с женой. Именно она повлияла на меня, чтобы я взялся за свое здоровье и похудел. У меня был большой дисбаланс. Я все время посвящал работе, а на личную жизнь и детей времени не оставалось», — заявил Сергей Нетиевский.

Алла Довлатова спросила юмориста, какой образ жизни он вел, когда был на гастролях с «Уральскими пельменями». «Я в этом плане пуританин. Беспорядочных связей у меня никогда не было, были только порядочные», — отшутился он.