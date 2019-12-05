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Экс-жена рыжего «Иванушки» выходит замуж за баскетболиста

Игрок клуба «Химки» Андрей Зубков опубликовал в Instagram фото Марины Банковой с кольцом на пальце.

Экс-жена рыжего «Иванушки» выходит замуж за баскетболиста
Баскетболист Андрей Зубков. Фото: Инстаграм

Баскетболист Андрей Зубков опубликовал на своей странице в Instagram фотографию с Марией Григорьевой-Апполоновой, которая протягивает в камеру палец с кольцом. Снимок игрок сборной России подписал так: «Together Until the End», что можно перевести как «Вместе до конца» и подкрепил его эмодзи с изображением невесты, жениха и свадебной символики.

Напомним, что 34-летняя Маша, которую на самом деле зовут Марина Банкова, 17 лет прожила с 48-летним солистом группы «Иванушки International». Однако некоторое время назад стало известно о разладе в звездной семье и предстоящем разводе. Новым избранником Маши стал 27-летний баскетболист клуба «Химки» Андрей Зубков. Девушку не раз замечали на трибунах во время выступления команды возлюбленного. Также папарацци удалось заснять сыновей Маши – 11-летнего Артемия и 15-летнего Ивана, которые весело проводили время со спортсменом.

Обручившихся Машу и Андрея уже поздравила Анна Седокова, написав «Еееее!! Поздравляем».

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Экс-жена рыжего «Иванушки» выходит замуж за баскетболиста
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