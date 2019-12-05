Бедная многодетная мать сорвала многомиллионный куш в лотерею

51-летняя Анита Кэмпбелл живёт в британском городе Сихем и в последние годы набрала столько долгов, что едва успевала платить по счетам и кормить четверых детей. Понадеявшись на удачу, женщина решила сыграть в онлайн-бинго. И удача улыбнулась многодетной матери!

В течение следующих 10 дней Анита выиграла больше миллиона фунтов стерлингов. Причём, первый куш в размере 597 тысяч фунтов стерлингов британка сорвала всего через пару часов после начала игры. Вторая победа случилась всего через 10 дней, Кэмпбелл решила испытать удачу ещё раз и получила ещё 522 тысячи фунтов стерлингов. Общая сумма выигрыша составила 1 млн 119 тысяч фунтов, что составляет примерно 93 миллиона 657 тысяч рублей.

больше по теме Знаки Зодиака, которым может крупно повезти в лотерее Ясновидящая Саона составила список возможных счастливчиков.

«У меня был такой тяжёлый период. Я сильно похудела, потому что нам не хватало денег даже на еду, и это плохо сказалось на моём диабете. Когда я выиграла в лотерею, я просто не могла в это поверить. Всё было как во сне. Я на седьмом небе от счастья и рада, что смогу дать моим детям лучшую жизнь!», — рассказала победительница изданию Daily Mirror.

Как сообщают журналисты, удачливая британка уже погасила все долги, купила дом себе и своему пожилому отцу, а также оплатила лечение детей. Кстати, останавливаться на таком внушительном выигрыше победительница не намерена и собирается продолжать играть в бинго.