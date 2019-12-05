«Похоронила мужа и не могла появляться»: Егорова объяснила, почему пропала на пять лет

Артистка призналась, что потеряла двух любимых людей — супруга и Андрея Миронова, с которым ее тоже связывали теплые чувства.

Татьяна Егорова на днях впервые за долгое время появилась на публике и дала интервью. Она пришла в студию передачи «Прямой эфир», где побеседовала с Андреем Малаховым. Артистка вспомнила о работе в Театре сатиры и о своих любовных похождениях. Первым делом телеведущий спросил у нее, куда она пропала и почему последние пять лет была затворницей.

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«Я похоронила мужа и не могла появляться. У меня было такое внутренне состояние — никуда, никуда, только на дачу», — пояснила Егорова. Она действительно похоронила своего супруга — сценариста Сергея Шелехова. Актриса призналась, что любила за свою жизнь только двоих людей — Сергея Леонидовича и Андрея Миронова. Теперь женщина ухаживает за их могилами.

«Конечно, у меня много могил, много кладбищенской деятельности. Что делать? Надо! А я одна осталась», — отметила Егорова.

После этого она вспомнила о своей первой встрече с Мироновым.

«Мы уже влюбились, когда мы репетировали. Его глаза синьковые и мои — карие встретились, и все закрутилось! После этой сцены были аплодисменты, а вечером все пришли к нам в гостиницу в номер, принесли цветы, вино, печенье. Читали стихи, пришел Андрей. И пошли прыгать, бегать по рижским скверам. Он мне кричал: „Господи, как она похожа на мою мать!“» — рассказала Татьяна Николаевна.

Не раз за время эфира артистка отметила, что Миронов был недолюбленным. Она припомнила, что в детстве он постоянно был с няней, так как его родители находились в разъездах. «У него было состояние брошенности, он думал, что его никто не любит. Ему надо было завоевать любовь. Ну мою он завоевал. Но самое интересное, что ему надо было победить все и завоевать любовь зрителей. И он это сделал!» — поделилась героиня передачи. Актриса также развеяла слухи, что ее не принимала мама Миронова, Мария. Она рассказала, что они вместе раз в месяц ходили в Большой театр и не раз вместе встречали Новый год.