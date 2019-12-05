НОВОСТИ

«Похоронила мужа и не могла появляться»: Егорова объяснила, почему пропала на пять лет

Артистка призналась, что потеряла двух любимых людей — супруга и Андрея Миронова, с которым ее тоже связывали теплые чувства.

«Похоронила мужа и не могла появляться»: Егорова объяснила, почему пропала на пять лет
Татьяна Егорова. фото: кадр из передачи "Прямой эфир"

Татьяна Егорова на днях впервые за долгое время появилась на публике и дала интервью. Она пришла в студию передачи «Прямой эфир», где побеседовала с Андреем Малаховым. Артистка вспомнила о работе в Театре сатиры и о своих любовных похождениях. Первым делом телеведущий спросил у нее, куда она пропала и почему последние пять лет была затворницей.

«Я похоронила мужа и не могла появляться. У меня было такое внутренне состояние — никуда, никуда, только на дачу», — пояснила Егорова. Она действительно похоронила своего супруга — сценариста Сергея Шелехова. Актриса призналась, что любила за свою жизнь только двоих людей — Сергея Леонидовича и Андрея Миронова. Теперь женщина ухаживает за их могилами.

«Конечно, у меня много могил, много кладбищенской деятельности. Что делать? Надо! А я одна осталась», — отметила Егорова.

Татьяна Егорова
Татьяна Егорова с мужем. фото: кадр из передачи «Прямой эфир»

После этого она вспомнила о своей первой встрече с Мироновым.

«Мы уже влюбились, когда мы репетировали. Его глаза синьковые и мои — карие встретились, и все закрутилось! После этой сцены были аплодисменты, а вечером все пришли к нам в гостиницу в номер, принесли цветы, вино, печенье. Читали стихи, пришел Андрей. И пошли прыгать, бегать по рижским скверам. Он мне кричал: „Господи, как она похожа на мою мать!“» — рассказала Татьяна Николаевна.

Не раз за время эфира артистка отметила, что Миронов был недолюбленным. Она припомнила, что в детстве он постоянно был с няней, так как его родители находились в разъездах. «У него было состояние брошенности, он думал, что его никто не любит. Ему надо было завоевать любовь. Ну мою он завоевал. Но самое интересное, что ему надо было победить все и завоевать любовь зрителей. И он это сделал!» — поделилась героиня передачи. Актриса также развеяла слухи, что ее не принимала мама Миронова, Мария. Она рассказала, что они вместе раз в месяц ходили в Большой театр и не раз вместе встречали Новый год.

Мама Миронова и Егорова. Фото: кадр из передачи «Прямой эфир»
Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Андрей МироновМосковский театр СатирыПрограмма "Прямой эфир"Татьяна Егорова
Загрузка...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
«Похоронила мужа и не могла появляться»: Егорова объяснила, почему пропала на пять лет
Интересно?
Поделись с друзьями: