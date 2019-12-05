Дарья Донцова призналась в жалости к своим читателям

Дарья Донцова явила миру свой первый роман «Крутые наследнички» когда на календаре заканчивался 1999 год, а спустя всего несколько месяцев, с приходом нулевых уже имела статус одной из самых популярных писательниц страны. Ее книги сметали с полок, а выход каждой новой детективной истории был настоящей сенсацией.

Их за 20 лет вышло 219, суммарный тираж составил более 200 миллионов экземпляров. В честь круглой даты писательница представила очередную новинку о «любительнице частного сыска» Даше Васильевой, именно она была героиней ее дебютного романа.

Донцова признается, что любит Дашу Васильеву, но затрудняется сказать, сколько книг о ней успела написать. Зато сотрудники издательства ведут свой учет и в курсе, что новинка «Царевич с плохим резюме» стала 59-й. Кстати, юбилейная 60-я книга тоже написана, но пока не издана. Так что у «любительницы частного сыска» сосем скоро тоже будет юбилей.

Писательница не скрывает секретов своего успеха — она не планировала становиться популярной. Свою первую книгу написала в палате реанимации, когда боролась с онкологическим заболеванием.

«У меня была задача выжить по крайней мере полгода, я решила, что если проживу этот срок, дальше все пойдет очень даже хорошо. И у меня просто было желание писать», — цитирует «Комсомольская правда» слова писательницы.

Это желание оказалось таким сильным, что в год Донцова успевает написать несколько книг. Хотя долгое время ходили слухи, будто пишет она не сама, а использует услуги «литературных негров». Эту версию в издательстве «Эксмо» категорически отрицают.

Генеральный директор издательства Евгения Капьева уверяет, что все дело в дисциплинированности и работоспособности Донцовой. Ежедневно по утрам она пишет несколько страниц и этим все объясняется.

«У нас зачастую считают, что автор сидит на завалинке, ждет, когда придет глубокая мысль, наступит вдохновение, и он что-то напишет. Но ни один мировой автор так не работает. Так можно написать книгу один раз. А вообще писатель — это профессия с дисциплиной и требовательностью к себе», — подчеркивает Капьева.

Сама Донцова подтверждает данный факт, а еще делится, что никогда не знает, чем закончится ее следующий роман.

«Наверное, это звучит как какой-то бред, но не писатель управляет рукописью, а рукопись — писателем. И, наверное, мне гораздо интереснее писать, чем людям потом читать. Читатель может пролистать книгу, а я не могу», — заключает писательница.

А вот своих читателей она жалеет, особенно читая признания, которые приходят ей личными сообщениями в соцсетях, пишет сайт Радио «КП».

«Моих читателей мне по большей части жалко…. они не очень счастливые в жизни», — заключает писательница.