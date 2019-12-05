Дмитрий Медведев рассказал, как он встретит Новый год

На праздничной ноте закончилась 5 декабря встреча журналистов топовых телеканалов страны с премьер-министром России, Дмитрием Медведевым, который провел традиционную ежегодную встречу «Разговор с Дмитрием Медведевым», в ходе которой подвел итоги работы правительства страны и прокомментировал самые знаковые события прошедшего года. Финальный вопрос повезло задать не представителям первой пятерки лидирующих гигантов телеиндустрии, а совсем еще маленькой Анне Тадыщенко, которая представляет детский телеканал «Карусель».

Юная телеведущая спросила у премьер-министра страны, как он будет встречать Новый год и загадывает ли он желания в этот праздник?

«Соберу друзей, мы сядем за стол и будем слушать выступление президента России, так же как 99% населения страны» — ответил Медведев.

По поводу загадывания желаний премьер-министр сказал, что на день рождения он ничего не загадывает, а вот на Новый год старается наверстать упущенное, ведь желания многих людей могут объединиться и тогда больше шансов, что они сбудутся. О чем мечтает Дмитрий Медведев мы так и не узнали, ведь если рассказать кому-то о желании, то оно точно не сбудется. Пользуясь случаем премьер-министр поздравил всех жителей страны с наступающими праздниками и пожелал, чтобы в новом году у всех все было хорошо.