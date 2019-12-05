«Книжки надо читать!»: Дмитрий Медведев рассказал о пользе чтения

На встрече с представителями телеканалов премьер-министр рассказал, что он не очень любил книги, когда был маленьким.

5 декабря премьер-министр России Дмитрий Медведев провел ежегодную встречу с представителями российских телеканалов, в ходе которой подвел итоги работы правительства страны и прокомментировал самые знаковые события прошедшего года.

В этом году встреча была не совсем формальной, так как в пул из двадцати телеканалов попали и развлекательные. Слово дали и самой юной представительнице конференции, Анне Тадыщенко, представляющей детский канал «Карусель». Девочка спросила у премьер-министра, чему он научился у собственного сына, а также какую книгу должен прочесть каждый ребенок?

По словам Дмитрия Медведева, ребусы — это хорошая зарядка для ума, а все должны учиться друг у друга, дети у взрослых и наоборот, ведь все по-разному смотрят на жизненные ситуации, стоит немного изменить угол и кругозор заметно расширяется. Премьер-министр рассказал, что когда он впервые показал сыну компьютер, то мальчик просто наблюдал, но через 5-6 лет Илья стал даже лучше чем отец разбираться в сложной технике, хотя Медведев следил за новинками, но его сын с самого детства получил нужные навыки.

«Книжки надо читать!» — ответил Дмитрий Медведев на вопрос о чтении.

По его словам, книги премьер-министр читал только если его заставляли родители, а первое ощущение интереса появилось после произведения «Дети капитана Гранта». По словам Медведева, каждый должен найти свою первую книгу, ту самую, которая откроет дверь в мир чтения. Также премьер заметил, что предпочитает читать электронные книги, ведь это гораздо удобнее во время командировок.