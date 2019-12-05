НОВОСТИ

«Книжки надо читать!»: Дмитрий Медведев рассказал о пользе чтения

На встрече с представителями телеканалов премьер-министр рассказал, что он не очень любил книги, когда был маленьким.

«Книжки надо читать!»: Дмитрий Медведев рассказал о пользе чтения
Дмитрий Медведев. Фото: "Россия 1"

5 декабря премьер-министр России Дмитрий Медведев провел ежегодную встречу с представителями российских телеканалов, в ходе которой подвел итоги работы правительства страны и прокомментировал самые знаковые события прошедшего года.

В этом году встреча была не совсем формальной, так как в пул из двадцати телеканалов попали и развлекательные. Слово дали и самой юной представительнице конференции, Анне Тадыщенко, представляющей детский канал «Карусель». Девочка спросила у премьер-министра, чему он научился у собственного сына, а также какую книгу должен прочесть каждый ребенок?

Анна Тадыщенко
Анна Тадыщенко. Фото: Россия1

По словам Дмитрия Медведева, ребусы — это хорошая зарядка для ума, а все должны учиться друг у друга, дети у взрослых и наоборот, ведь все по-разному смотрят на жизненные ситуации, стоит немного изменить угол и кругозор заметно расширяется. Премьер-министр рассказал, что когда он впервые показал сыну компьютер, то мальчик просто наблюдал, но через 5-6 лет Илья стал даже лучше чем отец разбираться в сложной технике, хотя Медведев следил за новинками, но его сын с самого детства получил нужные навыки.

«Книжки надо читать!» — ответил  Дмитрий Медведев на вопрос о чтении.

По его словам, книги премьер-министр читал только если его заставляли родители, а первое ощущение интереса появилось после произведения «Дети капитана Гранта». По словам Медведева, каждый должен найти свою первую книгу, ту самую, которая откроет дверь в мир чтения. Также премьер заметил, что предпочитает читать электронные книги, ведь это гораздо удобнее во время командировок.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Анна ТадыщенкоДмитрий Медведевтелеканал Карусель
Загрузка...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
«Книжки надо читать!»: Дмитрий Медведев рассказал о пользе чтения
Интересно?
Поделись с друзьями: