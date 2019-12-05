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«Я поверила»: Кабо через 10 дней после знакомства переехала жить ко второму мужу

Звезда живет вместе с бизнесменом Николаем Разгуляевым.

«Я поверила»: Кабо через 10 дней после знакомства переехала жить ко второму мужу
Кабо вспомнила, как ее покорил супруг/http://globallookpress.com/

Актриса Ольга Кабо в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия-1» призналась, что уже спустя десять дней после знакомства перебралась жить к своему второму супругу бизнесмену Николаю Разгуляеву. В 2012 году у них родился сын Виктор. Познакомились они случайно.

«Я шла в белой шубке по улице. Была осень. Было ощущение, что все прекрасно. Надо было пешком пройти пару километров, потому что припарковаться было негде. Мой будущий муж тоже не смог припарковаться. Он прошел мимо меня. Мы посмотрели друг другу в глаза. Потом он нашел меня, потому что знал, где искать. Пришел, увидел и победил», — заметила актриса.

В студии программы появился и сам Разгуляев. Вот как он сам описал знакомство с будущей женой.

«Это была Петровка. Вижу, что навстречу мне идет прекрасная женщина. Она светилась вся. Еще и в белой шубке. Я посмотрел в ее глаза, но не узнал, что это Ольга Кабо. Я оглянулся и пошел дальше. Стал вспоминать. А потом понял, что это знаменитая актриса. В голове держался этот взгляд, ощущение энергетики. Я добился того, чтобы она 22 января оказалась вечером в ресторане «Пушкин». Там мы познакомились. Она оставила телефон. Потом у нее был день рождения. Я был в это время в командировке в Израиле, через помощника передал ей цветы. Второго февраля она приехала ко мне домой с вещами, и мы больше не расставались. А уже в марте мы поженились», — сказал Разгуляев.

Сама актриса добавила, что сразу понимала — это тот человек, который ей нужен.

«Я поверила, что мне с ним будет хорошо. Что-то есть в нем такое мужское. Когда человек не бросает слов на ветер, отвечает за свои поступки. Меня это поразило, удивило», — заявила Ольга Кабо.

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Николай РазгуляевОльга КабоПрограмма "Судьба человека"
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«Я поверила»: Кабо через 10 дней после знакомства переехала жить ко второму мужу
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