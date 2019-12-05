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Режиссер Тереза Дурова госпитализирована в Москве

Врачи отправили народную артистку России в одну из столичных клиник.

Режиссер Тереза Дурова госпитализирована в Москве
Тереза Дурова. Фото: Кудрявов Борис/Архив "ЭГ"

Режиссер и художественный руководитель «Театриума на Серпуховке», народная артистка России Тереза Дурова была экстренно госпитализирована в Москве. По словам водителя женщины, он обнаружил ее без сознания, в обмороке.

Мужчина тут же вызвал скорую помощь, которая сумела привести артистку в сознание. Но, чтобы точно исключить возможность тяжелых последствий, режиссера отправили в одну из столичных больниц для прохождения полного обследования, передает РЕН ТВ.

Портал Teleprogramma.pro связался с представителями Дуровой, но помощник художественного руководителя «Театриума» Олег Ильин пока от комментариев отказался.

Напомним, Терезе Дуровой 66 лет, она родилась в цирковой семье, ее мать дрессировщица, народная артистка РФ Тереза Васильевна Дурова. В 1992 году женщина создала «Московский театр клоунады», сегодня известный как «Театриум на Серпуховке».

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госпитализациярежиссерТереза Дурова
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Режиссер Тереза Дурова госпитализирована в Москве
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