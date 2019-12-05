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Норкин отреагировал на шутку Галкина, что он не отражается в зеркале

Как сказал телеведущий, в зеркало он практически не смотрит.

Норкин отреагировал на шутку Галкина, что он не отражается в зеркале
Норкин ответил на шутку Галкина/http://globallookpress.com/

Телеведущий Андрей Норкин в эфире своей программы «Место встречи», которая выходит на канале НТВ, показал отрывок из выступления своего коллеги супруга Примадонны отечественной эстрады Аллы Пугачевой Максима Галкина.

Напомним, что во время одного из концертов юморист пошутил, что его прокляли Андрей Норкин, Владимир Соловьев и Дмитрий Киселев. Об этом якобы ему сообщила знакомая ведунья. При этом женщина сказала, что готова поставить зеркало и весь негатив отразится на них. В ответ Галкин сказал, что его коллеги «в зеркале не отражаются».

«Я действительно в зеркале не отражаюсь, потому что практически в него не смотрю», — заявил Андрей Норкин.

Также он отметил, что к гадалкам никогда не обращается за помощью. При этом он сказал, что общается со священниками. Те советуют ему возлюбить ближнего и дальнего своего. Кроме того, Норкин пожелал супругу Аллы Пугачевой удачи и счастья.

Любопытно, что именно на том же концерте Максим Галкин обмолвился о цензуре на телевидении. Его вывел из себя тот факт, что на каналах много внимания уделяется проблемам соседней Украины. О том, что творится в России, сообщается в крайне мизерном объеме.

Добавим, что после слов Галкина насчет цензуры на телевидении высказались многие телеведущие. Кто-то поддерживал юмориста, кто-то отмечал, что он полез «не в свой огород». К примеру, Владимир Познер сказал, что цензура на некоторых каналах все-таки существует. Однако на Первом, где они трудятся вместе с Галкиным, ее нет. В противном случае, он бы уже давно покинул телевидение, поссорившись с руководством.

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Тэги:

Андрей НоркинВладимир ПознерВладимир СоловьевМаксим ГалкинПрограмма "Место встречи"
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Норкин отреагировал на шутку Галкина, что он не отражается в зеркале
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