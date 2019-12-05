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В кинотеатрах покажут рождественский фильм по песне Джорджа Майкла

В главных ролях снялись Эмилия Кларк и Генри Голдинг.

В кинотеатрах покажут рождественский фильм по песне Джорджа Майкла
Фото: UNIVERSAL PICTURES

5 декабря в кинотеатрах страны выйдет романтическая комедия «Рождество на двоих» от режиссера Пола Фига, создателя «Охотников за привидениями». В главных ролях картины снялась звезда «Игры престолов» Эмилия Кларк и Генри Голдинг, известный по фильму «Безумно богатые азиаты». Журналисты уже окрестили картину «главным рождественским фильмом».

Сценарий рождественской сказки написала актриса Эмма Томпсон, заодно выступив продюсером картины и снявшись в ней в качестве актрисы. Она утверждает, что в основе фильма лежит известная композиция Джорджа Майкла Last Christmas.

«Мысль о создании картины появилась 8 лет назад. Эмма решила снять фильм, основанный на тексте песни Last Christmas. Ее охватил азарт, ей было любопытно узнать, что из этого получится», — рассказал в интервью Teleprogramma.pro режиссер Пол Фиг.

Актриса была дружна с Джорджем Майклом и идею фильма они обсудили вместе. Тогда музыкант был еще жив. Он попросил заложить в основу фильма некоторые моменты, которые были для него очень важны, например, чтобы в нем обязательно появились бездомные.

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в кинолучшие фильмыпрокатРождествоЭмилия Кларк
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В кинотеатрах покажут рождественский фильм по песне Джорджа Майкла
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