«Продолжение невозможно»: Сухоруков предложил попрощаться с идеей «Брата-3»

Актер уверен, что без прежнего актерско-режиссерского состава сделать это немыслимо.

Актер Виктор Сухоруков, сыгравший одну из главных ролей в российских фильмах «Брат» и «Брат-2», заявил на радио Sputnik, что ждать продолжения картины не стоит.

Он признался, что когда-то и сам вынашивал идею с третьей частью легендарной ленты, предлагая воссоздать образ Данилы Бодрова с помощью компьютерной графики. Но, когда ушел из жизни и режиссер Алексей Балабанов, актер понял, что уже ничего не выйдет.

«Без этих двух людей продолжение невозможно. Это будет не продолжение, а другой фильм. О продолжении «Брата-2» забудьте», ‒ заявил Сухоруков.

Шоумен Стас Барецкий, который все-таки намерен снять продолжение фильма возмутился, услышав это высказывание актера.

«Виктор обиделся на меня, видимо. Я ему одному из первых предложил роль следователя Сухофруктова. А он, видимо, хотел играть Брата старшего. Но я его не вижу в этой роли, он у меня только с Лениным ассоциируется. Может, не понравилось, что я его фамилию исковеркал. Я просто подумал – а почему нет? Но он таким заносчивым оказался, все-таки народный артист», — прокомментировал Teleprogramma.pro Стас Барецкий.

Шоумен настаивает, что он создаст именно продолжение, только изменит некоторые фамилии: вместо Бодрова будет Бобров, вместо Сухорукова Сухофруктов.

В разговоре с нашим корреспондентом Стас признался, что его обижают высказывания коллег, которые не верят в успех его проекта.