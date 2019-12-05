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«Продолжение невозможно»: Сухоруков предложил попрощаться с идеей «Брата-3»

Актер уверен, что без прежнего актерско-режиссерского состава сделать это немыслимо.

«Продолжение невозможно»: Сухоруков предложил попрощаться с идеей «Брата-3»
Виктор Сухоруков. Фото Global look press.

Актер Виктор Сухоруков, сыгравший одну из главных ролей в российских фильмах «Брат» и «Брат-2», заявил на радио Sputnik, что ждать продолжения картины не стоит.

Он признался, что когда-то и сам вынашивал идею с третьей частью легендарной ленты, предлагая воссоздать образ Данилы Бодрова с помощью компьютерной графики. Но, когда ушел из жизни и режиссер Алексей Балабанов, актер понял, что уже ничего не выйдет.

«Без этих двух людей продолжение невозможно. Это будет не продолжение, а другой фильм. О продолжении «Брата-2» забудьте», ‒ заявил Сухоруков.

Шоумен Стас Барецкий, который все-таки намерен снять продолжение фильма возмутился, услышав это высказывание актера.

«Виктор обиделся на меня, видимо. Я ему одному из первых предложил роль следователя Сухофруктова. А он, видимо, хотел играть Брата старшего. Но я его не вижу в этой роли, он у меня только с Лениным ассоциируется. Может, не понравилось, что я его фамилию исковеркал. Я просто подумал – а почему нет? Но он таким заносчивым оказался, все-таки народный артист», — прокомментировал Teleprogramma.pro Стас Барецкий.

Шоумен настаивает, что он создаст именно продолжение, только изменит некоторые фамилии: вместо Бодрова будет Бобров, вместо Сухорукова Сухофруктов.

В разговоре с нашим корреспондентом Стас признался, что его обижают высказывания коллег, которые не верят в успех его проекта.

«Я думал, люди обрадуются, но мою идею почему-то встретили агрессивно. Видимо, я многих раздражаю», — сказал идеолог проекта «Брат-3».

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Виктор СухоруковСтанислав БарецкийСтас БарецкийФильм "Брат-3"фильм «Брат-3»
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«Продолжение невозможно»: Сухоруков предложил попрощаться с идеей «Брата-3»
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