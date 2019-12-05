«Плачу от счастья!»: Топалов нежно поздравил сына Мишу с первым днем рождения

Музыкант Влад Топалов в Instagram очень нежно и трогательно поздравил своего сына Мишу с первым днем рождения. Мальчик в звездной семье родился год назад. Его мамой является известная телеведущая Регина Тодоренко.

«Дорогой мой сыночек! Вот и пролетел год! Наш с тобой первый год! Я плачу! Плачу от счастья. От этой абсолютно божественной, чистой любви! Ты и твоя мама — самое дорогое, что у меня есть и когда-либо было!» — заявил Влад Топалов.

Как рассказал музыкант, его сын в эти дни уже делает свои первые шаги. Певец ждет, когда Миша впервые скажет «мама» и «папа». Музыкант отметил, что весь год он жил, как в сказке. При этом он сказал, что у мальчика самая великая мама на свете.

Также Влад Топалов подчеркнул, что для него главное, чтобы сын был здоров. Как он заметил, Регина Тодоренко очень нервничает, когда их общий сын болеет.