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«Плачу от счастья!»: Топалов нежно поздравил сына Мишу с первым днем рождения

Мальчику, мамой которого является телеведущая Регина Тодоренко, 5 декабря исполнился годик.

«Плачу от счастья!»: Топалов нежно поздравил сына Мишу с первым днем рождения
Топалов поздравил сына с днем рождения/http://globallookpress.com/

Музыкант Влад Топалов в Instagram очень нежно и трогательно поздравил своего сына Мишу с первым днем рождения. Мальчик в звездной семье родился год назад. Его мамой является известная телеведущая Регина Тодоренко.

«Дорогой мой сыночек! Вот и пролетел год! Наш с тобой первый год! Я плачу! Плачу от счастья. От этой абсолютно божественной, чистой любви! Ты и твоя мама — самое дорогое, что у меня есть и когда-либо было!» — заявил Влад Топалов.

Как рассказал музыкант, его сын в эти дни уже делает свои первые шаги. Певец ждет, когда Миша впервые скажет «мама» и «папа». Музыкант отметил, что весь год он жил, как в сказке. При этом он сказал, что у мальчика самая великая мама на свете.

Также Влад Топалов подчеркнул, что для него главное, чтобы сын был здоров. Как он заметил, Регина Тодоренко очень нервничает, когда их общий сын болеет.

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Влад ТопаловМихаил ТопаловРегина Тодоренко
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«Плачу от счастья!»: Топалов нежно поздравил сына Мишу с первым днем рождения
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