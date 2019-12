Билли Айлиш, Дима Билан и другие: каких исполнителей слушали в 2019 году

Интернет-сервис Яндекс.Музыка рассказал, каких исполнителей чаще всего слушали пользователи из России в 2019 году.

Как сообщает « Комсомольская правда» , лидерами стали 17-летняя певица Билли Айлиш и исполнитель Тима Белорусских.

По данным сервиса, дебютный альбом Билли When We All Fall Asleep, Where Do We Go? послушали восемь миллионов человек из России, а трек Bad Guy вошел в топ-3 самых прослушиваемых композиций. Самой популярной песней этого года стал Life начинающей российской певицы Zivert.

А каких исполнителей чаще всего просили включать голосового помощника Алису? Список весьма неоднозначный: Михаил Круг, Егор Крид, Виктор Цой, Владимир Высоцкий, Стас Михайлов, «Руки вверх!», Rammstein, «Сектор Газа» и «Ленинград».

Топ-10 самых популярных песен среди пользователей из России выглядит так: