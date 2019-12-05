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Билли Айлиш, Дима Билан и другие: каких исполнителей слушали в 2019 году

Яндекс.Музыка назвала самые популярные композиции уходящего года.

Билли Айлиш, Дима Билан и другие: каких исполнителей слушали в 2019 году
Билли Айлиш. Фото: Dave Bedrosian/ZUMAPRESS.com
Интернет-сервис Яндекс.Музыка рассказал, каких исполнителей чаще всего слушали пользователи из России в 2019 году.
Как сообщает «Комсомольская правда», лидерами стали 17-летняя певица Билли Айлиш и исполнитель Тима Белорусских.
По данным сервиса, дебютный альбом Билли When We All Fall Asleep, Where Do We Go? послушали восемь миллионов человек из России, а трек Bad Guy вошел в топ-3 самых прослушиваемых композиций. Самой популярной песней этого года стал Life начинающей российской певицы Zivert.
А каких исполнителей чаще всего просили включать голосового помощника Алису? Список весьма неоднозначный: Михаил Круг, Егор Крид, Виктор Цой, Владимир Высоцкий, Стас Михайлов, «Руки вверх!», Rammstein, «Сектор Газа» и «Ленинград».
Топ-10 самых популярных песен среди пользователей из России выглядит так:
  1. Zivert — Life
  2. Тима Белорусских — Незабудка
  3. Artik & Asti — Грустный дэнс
  4. Billie Eilish — Bad guy
  5. Тима Белорусских — Витаминка
  6. Артур Пирожков — Зацепила
  7. HammAli & Navai — Девочка-война
  8. Zivert — Зелёные волны
  9. Тима Белорусских — Мокрые кроссы
  10. Дима Билан — Молния
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ZivertБилли АйлишМихаил КругЯндекс
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Билли Айлиш, Дима Билан и другие: каких исполнителей слушали в 2019 году
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