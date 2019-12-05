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«Сотрясение получил»: Евгений Миронов вспомнил, как парик спас ему жизнь

По словам актера, однажды он сильно ударился головой о декорации.

«Сотрясение получил»: Евгений Миронов вспомнил, как парик спас ему жизнь
Миронов вспомнил неприятный эпизод вовремя спектакля/http://globallookpress.com/

Известный актер Евгений Миронов вспомнил неприятный эпизод, который произошел во время одного из спектаклей, где он был задействован. По словам звезды, постановку обслуживали порядка двадцати человек. Среди декораций были различные провода, трубы, тяжелые двери. С каждым человеком из обслуживающего персонала Миронов здоровался лично. Он понимал, что от работы персонала зависит его жизнь.

«Однажды я ударился головой о декорации так сильно, что если бы не парик, меня бы, наверное, не было в живых. Но сотрясение получил. Пришлось отменить следующий спектакль. Но тот я доиграл — как-то плавно», – заявил Евгений Миронов.

Также актер рассказал о своих увлечениях. Оказывается, он обожает горные лыжи. Как заметил актер, катается он очень давно. Сложных и опасных трасс не боится. Даже когда актер находится в командировках, то не упускает возможности прокатиться с ветерком с больших гор.

Еще одна страсть звезды российского кинематографа – подводная рыбалка. Кстати, не так давно ему удалось поймать 30 сельдей. Напомним, что одной из последних работ Евгения Миронова в кино стала роль Ленина в сериале «Демон революции», сообщает ru.hellomagazine.com.

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«Сотрясение получил»: Евгений Миронов вспомнил, как парик спас ему жизнь
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