«Врачи хохотали»: Светлана Иванова рассказала о киноляпе в «Тесте на беременность»

В студию «Вечернего Урганта» 4 декабря пришли актеры сериала «Тест на беременность» Светлана Иванова и Кирилл Гребенщиков. 2 декабря стартовал новый сезон мелодрамы после длительного перерыва. Первая серия фильма вышла 4 года назад, а в 2015-м сериал вошел в десятку самых популярных телепрограмм.

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Светлана призналась, что ее спрашивали о новом сезоне буквально каждый день: начиная от родственников и заканчивая людьми в очередях. Бывали случаи, когда к ней подходили женщины на улице и говорили, что они стали акушерами, вдохновившись сериалом.

За время работы над фильмом многие актеры «размножились», как выразилась Иванова.

«Я стала мамой во второй раз, Аня Пескова стала мамой впервые, Саша Нестеров стал отцом во второй раз, Кирилл Варакса стал отцом в первый раз и у Тани Рассказовой в последний съемочный день родилась внучка», — рассказала звезда.

Актриса призналась, что акушерские знания, которые она приобрела во время работы над фильмом, помогли ей во второй беременности. «Я на одном языке с врачами разговаривала. И врачи меня понимали», — сказала она.

По словам звезды, сотрудники роддома с большим теплом и благодарностью отнеслись к ней и ее роли, каких-то злых насмешек Светлана не услышала.

«Они, конечно, хохотали над нами, ведь без ляпов в медицинских проектах не обходится, хотя мы очень стараемся, готовимся, у нас есть консультанты. Но нас обсмеяли за слово, которое мы в первом сезоне говорили. Правильно говорить «цито» (cito), что означает «срочно», а мы говорили «сито»», — поведала Иванова.