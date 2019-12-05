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Гогунский заявил, что в актерскую профессию надо идти не ради гонораров

По словам актера, главная задача людей его амплуа – приносить смех и радость людям.

Гогунский заявил, что в актерскую профессию надо идти не ради гонораров
Гогунский высказался о российском кинематографе/http://globallookpress.com/

Актер Виталий Гогунский, который известен многим по роли Кузи из сериала «Универ», заявил, что актеры в России должны идти в профессию не ради высоких зарплат и гонораров. Как он считает, основная функция людей его амплуа – приносить смех и радость людям. «Надо служить искусству и творчеству. Тогда будет счастье, тогда и придут значимые роли. Это вот такой небольшой секрет», — заметил он.

Как добавил известный актер, служение творчеству должно стоять во главе угла. Это, как он уверен, не сравнится ни с какими гонорарами за съемки.

Напомним, что ранее актриса Екатерина Волкова заявила, что вся киноиндустрия в нашей стране держится на нескольких людях. Актерам, у которых нет известных отцов, получить знаковую роль тяжело, а порой просто невозможно. Также она заявила о коррумпированности в российском кинематографе.

Волкова считает, что высокие зарплаты актеров в России скорее миф, чем правда. Работа у актеров нестабильная. Иногда предлагают роли, а порой можно просидеть без работы не один месяц.

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Виталий ГогунскийЕкатерина Волковасериал "Универ"
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Гогунский заявил, что в актерскую профессию надо идти не ради гонораров
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