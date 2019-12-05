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«И пусть весь мир подождет»: Алсу нежно поздравила супруга с 42-летием

Певица опубликовала очень трогательный кадр, на котором обнимает любимого мужчину.

«И пусть весь мир подождет»: Алсу нежно поздравила супруга с 42-летием
Алсу поздравила мужа с днем рождения/http://globallookpress.com/

Певица Алсу в Instagram поздравила своего супруга, бизнесмена Яна Абрамова, с днем рождения. Мужчине исполнилось 42 года. «И пусть весь мир подождёт. Happy Birthday my Love», — подписала она красивый снимок, на котором находится в объятиях любимого мужчины.

Надо отметить, что под красивым фото отметились и другие звезды шоу-бизнеса. К примеру, певица Жасмин написала: «Поздравляю с днем рождения!». Ее коллега Катя Лель добавила: «Поздравляю от всей души».

Напомним, что в этом году ходили упорные слухи, что Алсу рассталась со своим супругом, от которого родила троих детей. Дело в том, что с ее странички в социальных сетях пропали их совместные снимки. Однако недавно они вместе с мужем были на дне рождения дочери поп-короля отечественной эстрады Филиппа Киркорова Аллы-Виктории. Кстати, все отмечали, что бизнесмен Ян Абрамов серьезно похудел и сейчас находится в прекрасной форме.

Отметим, что нынешний год был непростым для семьи Алсу. Всем памятен скандал на шоу «Голос. Дети», где изначально победу одержала дочь певицы Микелла Абрамова. Многие звезды шоу-бизнеса и простые россияне посчитали этот результат несправедливым. Дальнейшее расследование показало, что за девочку был вброс голосов. В итоге победу разделили все финалисты проекта.

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Тэги:

АлсуЖасминКатя ЛельМикелла АбрамоваЯн Абрамов
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«И пусть весь мир подождет»: Алсу нежно поздравила супруга с 42-летием
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