«Смертельный исход неминуем»: врач-диетолог Мухина обрисовала будущее сына Сафронова

Как считает специалист, если Лука Затравкин не возьмется за свое здоровье, то жить ему осталось недолго.

Врач-диетолог Марият Мухина обрисовала будущее сына художника Никаса Сафронова, 29-летнего Луки Затравкина, если он не изменит образ жизни. Как известно, его вес сейчас составляет 235 килограммов. Недавно молодой человек записался в фитнес-центр, где постарается начать борьбу с лишим весом.

Как сказала специалист, она уже предложила помощь Затравкину. Мухина готова записать для него комплекс онлайн-упражнений. Как она отметила, в этом вопросе все зависит от самого сына Лукаса Сафронова, от его желания бороться с проблемой. «У него тяжелая степень ожирения. Даже когда он разговаривает по телефону или дает интервью — слышна одышка. Сейчас у него стоит программа на самоуничтожение. Он сам себе роет могилу. Пищевая зависимость, которой он страдает, на самом деле мало чем отличается от героиновой. Просто наркотики убивают человека за пять лет, а ожирение — за двадцать. Смертельный исход неминуем», — заявила врач-диетолог в беседе с Teleprogramma.pro.

Как считает Мухина, Затравкина спасут онлайн-тренировки для полных людей. Так называемая лечебная физкультура. При этом самостоятельно делать упражнения сыну художника нельзя. «Должен быть контроль пульса, давления. Нужно правильно держать спину во время занятий», — сказал она.

Мухина отметила, что неправильные занятия могут разрушить молодому человеку суставы и позвоночник. «Он должен делать акцент на упражнениях лежа. Больше плавать, не давать большую нагрузку позвоночнику», — сказала Мухина.