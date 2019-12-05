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Шипенко не согласился, что киноиндустрией в России правят влиятельные «отцы-режиссеры»

Ранее актриса Екатерина Волкова посетовала, что без покровителей сложно получить роль или продвинуть свой сценарий.

Шипенко не согласился, что киноиндустрией в России правят влиятельные «отцы-режиссеры»
Шипенко рассказал,как устроена в России индустрия кино/http://globallookpress.com/

Режиссер нашумевшей картины «Текст» Клим Шипенко отреагировал на слова актрисы Екатерины Волковой, которая заявила, что в российском кинематографе процветает коррупция. «В России киноиндустрию держат, по сути, несколько человек. У кого нет известных отцов – сложно пробиться. Есть люди с отличными сценариями, но им никто не помогает. Лапа лапу моет. Нет у нас в России индустрии кино. Мы и близко не может тягаться с американцами и Голливудом», — говорила ранее она.

«Если обратить внимание на мою биографию, то у меня нет отца или влиятельного дяди, который продвигал меня по карьерной лестнице. Считаю, что в нашей стране таланты светятся на продюсеров, как прожекторы. Главное — вовремя их заметить», — заявил он в беседе с Teleprogramma.pro.

«Конечно, с протекцией пробиться проще. Но даже в США сын известного продюсера имеет больше шансов получить какую-то значимую роль. Там также есть семьи, кланы», — сказал Клим Шипенко.

В то же время режиссер согласился, что индустрия кино у нас в стране не может тягаться с Голливудом. Как считает Шипенко, в России вообще практически отсутствует такое понятие, как институт звезд. Прежде всего потому что охват у нас совершенно другой. Картины, в отличие от голливудских, не распространяются по всему миру.

«Талантливый сценарий всегда заметят. Я ведь тоже не с первого сценария получил шанс снять фильм. Писал, писал, четвертый или пятый мой сценарий был замечен», — сказал Шипенко.

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Тэги:

ГолливудЕкатерина ВолковаКлим Шипенко
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Шипенко не согласился, что киноиндустрией в России правят влиятельные «отцы-режиссеры»
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