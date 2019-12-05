НОВОСТИ

Ургант сравнил экологическую трагедию в Подмосковье с вечеринкой у Бари Алибасова

В своей передаче ведущий прокомментировал новость о найденных бочках с серной кислотой.

Ургант сравнил экологическую трагедию в Подмосковье с вечеринкой у Бари Алибасова
Иван Ургант. Фото Global look press

Иван Ургант в программе «Вечерний Ургант» на Первом канале рассказал об экологической трагедии, которая произошла в Подмосковье. В местной лесополосе были найдены бочки с серной кислотой. Шоумен не удержался и вспомнил в связи с этим отравление Бари Алибасова ядовитой жидкостью «Крот».

"Вечерний Ургант", стоп-кадр. Фото
«Вечерний Ургант», стоп-кадр

«Вы понимаете, что такое серная кислота? Это одно из самых опасных веществ, которое существует на Земле. И эти бочки с кислотой валялись бесхозными в лесу. И то, что их никто не открыл и не вылил… Если серную кислоту вылить, то она тоннель в Австралию прожжет, ветка метро сразу туда уйдет.

Вопрос в том, как серная кислота оказалась в лесу? Вряд ли кто-то из жителей взял и просто выбросил ее. Скорее всего, бочки выросли в лесу! Это же Подмосковье! И вариант песни «Подмосковные вечера» звучит теперь так: «Не слышны в саду даже шорохи, растворилось все навсегда, чтобы знали все, как работает подмосковная кислота». Наш отряд химиков смеялся над этой песней.

В связи с тем, что бочки эти теперь утилизируют, важное объявление! В выходные, к сожалению, отменяется коктейльная вечеринка у Бари Алибасова», — пошутил Иван.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

"Вечерний Ургант"Бари АлибасовУргантУргант шуткишоу "Вечерний Ургант"
Загрузка...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Ургант сравнил экологическую трагедию в Подмосковье с вечеринкой у Бари Алибасова
Интересно?
Поделись с друзьями: