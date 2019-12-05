Ургант сравнил экологическую трагедию в Подмосковье с вечеринкой у Бари Алибасова

Иван Ургант в программе «Вечерний Ургант» на Первом канале рассказал об экологической трагедии, которая произошла в Подмосковье. В местной лесополосе были найдены бочки с серной кислотой. Шоумен не удержался и вспомнил в связи с этим отравление Бари Алибасова ядовитой жидкостью «Крот».

«Вы понимаете, что такое серная кислота? Это одно из самых опасных веществ, которое существует на Земле. И эти бочки с кислотой валялись бесхозными в лесу. И то, что их никто не открыл и не вылил… Если серную кислоту вылить, то она тоннель в Австралию прожжет, ветка метро сразу туда уйдет.

Вопрос в том, как серная кислота оказалась в лесу? Вряд ли кто-то из жителей взял и просто выбросил ее. Скорее всего, бочки выросли в лесу! Это же Подмосковье! И вариант песни «Подмосковные вечера» звучит теперь так: «Не слышны в саду даже шорохи, растворилось все навсегда, чтобы знали все, как работает подмосковная кислота». Наш отряд химиков смеялся над этой песней.

В связи с тем, что бочки эти теперь утилизируют, важное объявление! В выходные, к сожалению, отменяется коктейльная вечеринка у Бари Алибасова», — пошутил Иван.