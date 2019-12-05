Житель Новосибирска получил моральную компенсацию за мат Шнура

Новосибирец Евгений Гуляев сходил осенью на концерт группировки «Ленинград» и остался разочарованным. Услышав отборный мат из уст любимого исполнителя, мужчина испытал культурный шок и отправился защищать свои права, не забыв записать компрометирующее видео на телефон.

Евгений обратился в координационный совет по защите общественной нравственности, где встретил горячую поддержку. Оказалось, что организация давно борется против мата Шнура со сцены, объединившись с православными активистами «Сорок сороков». Они и наняли пострадавшему юриста Георгия Солдатова, пишет КП.

По словам правозащитника, изначально они с Евгением требовали моральную компенсацию в размере 300 тыс. рублей. Одну треть, по их планам, должен был выплатить Шнур, вторую – организатор концерта ООО «Дракон и Феникс» и третью – новосибирская площадка, принимавшая музыканта.

Однако суд решил иначе – счел виноватым исключительно организатора концерта, обязав его выплатить Гуляеву весьма скромные деньги за причиненный моральный вред – всего 2 тыс. рублей, плюс – штраф за мат 2225 рублей и деньги за билет на концерт – 2500 рублей.

Пострадавший этим решением не удовлетворен и планирует обжаловать сумму.