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Житель Новосибирска получил моральную компенсацию за мат Шнура

Правда, сумма получилась совсем символическая.

Житель Новосибирска получил моральную компенсацию за мат Шнура
Сергей Шнуров Фото Global look press.

Новосибирец Евгений Гуляев сходил осенью на концерт группировки «Ленинград» и остался разочарованным. Услышав отборный мат из уст любимого исполнителя, мужчина испытал культурный шок и отправился защищать свои права, не забыв записать компрометирующее видео на телефон.

Евгений обратился в координационный совет по защите общественной нравственности, где встретил горячую поддержку. Оказалось, что организация давно борется против мата Шнура со сцены, объединившись с православными активистами «Сорок сороков». Они и наняли пострадавшему юриста Георгия Солдатова, пишет КП.

По словам правозащитника, изначально они с Евгением требовали моральную компенсацию в размере 300 тыс. рублей. Одну треть, по их планам, должен был выплатить Шнур, вторую – организатор концерта ООО «Дракон и Феникс» и третью – новосибирская площадка, принимавшая музыканта.

Однако суд решил иначе – счел виноватым исключительно организатора концерта, обязав его выплатить Гуляеву весьма скромные деньги за причиненный моральный вред – всего 2 тыс. рублей, плюс – штраф за мат 2225 рублей и деньги за билет на концерт – 2500 рублей.

Пострадавший этим решением не удовлетворен и планирует обжаловать сумму.

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Житель Новосибирска получил моральную компенсацию за мат Шнура
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