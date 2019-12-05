«Меня разрывает»: Ургант высмеял Певцова после его речи о Познере

Иван Ургант в программе «Вечерний Ургант» на Первом канале посмеялся над Дмитрием Певцовым, разразившимся гневной отповедью в адрес Владимира Познера. Недавно он назвал телеведущего «врагом России».

Напомним, актеру не понравилось, что журналист защищал ЛГБТ и выступал за аборты. Плюс ко всему сыграло роль израильское гражданство и наличие недвижимости за границей у Познера. Дмитрий, после некоторых дебатов, назвал гомосексуализм «божьей карой» и пришел к выводу, что Владимир намеренно «уничтожает Россию», он «враг России».

В своей передаче Ургант обратился к Дмитрию Хрусталеву: «Ты не помнишь, были передачи у Владимира Познера, когда он заканчивал и говорил: «Ну а сейчас я хочу, чтобы все вы вымерли»? Я просто не помню». «Может, я пропустил», — поддержал шутку Хрусталев. «Меня разрывает. Я, с одной стороны, хочу и Владимира Владимировича Познера поддержать, но, с другой, не хочу раньше времени совершать каминг-аут. Ты подумай, как он сказал еще! «Враг России»! Ну мог же просто сказать «я не согласен», «неправильная точка зрения». Нет, «враг России»! И это резкое заявление. Надо было просто ограничиться для начала чем-нибудь простым. Назвал бы просто «врагом народа»», — разлился в юморе Ургант.

В завершении своей речи он призвал актера и ведущего закопать топор войны. В качестве примирительного акта Ургант позвал Певцова с собой в Голландию вместо Познера, чтобы снять вместе с ним документальный фильм «По самые Недерланды». А Владимиру Владимировичу ведущий предложил всю неделю вести свою программу в плавках из фильма «По прозвищу зверь» Дмитрия Певцова.

В этот момент на экраны вывели кадр из ленты с полуобнаженным артистом. «Тяжело отвести взгляд, но отведем, пока еще не время. Ну уберите эту фотографию! Вы обалдели!» — закричал в конце Ургант.