НОВОСТИ

«Меня разрывает»: Ургант высмеял Певцова после его речи о Познере

Актер назвал 85-летнего телеведущего «врагом России».

«Меня разрывает»: Ургант высмеял Певцова после его речи о Познере
Дмитрий Певцов. Фото Global look press.

Иван Ургант в программе «Вечерний Ургант» на Первом канале посмеялся над Дмитрием Певцовым, разразившимся гневной отповедью в адрес Владимира Познера. Недавно он назвал телеведущего «врагом России».

Напомним, актеру не понравилось, что журналист защищал ЛГБТ и выступал за аборты. Плюс ко всему сыграло роль израильское гражданство и наличие недвижимости за границей у Познера. Дмитрий, после некоторых дебатов, назвал гомосексуализм «божьей карой» и пришел к выводу, что Владимир намеренно «уничтожает Россию», он «враг России».

Кадр из программы "Вечерний Ургант". Фото
Кадр из программы «Вечерний Ургант»

В своей передаче Ургант обратился к Дмитрию Хрусталеву: «Ты не помнишь, были передачи у Владимира Познера, когда он заканчивал и говорил: «Ну а сейчас я хочу, чтобы все вы вымерли»? Я просто не помню». «Может, я пропустил», — поддержал шутку Хрусталев. «Меня разрывает. Я, с одной стороны, хочу и Владимира Владимировича Познера поддержать, но, с другой, не хочу раньше времени совершать каминг-аут. Ты подумай, как он сказал еще! «Враг России»! Ну мог же просто сказать «я не согласен», «неправильная точка зрения». Нет, «враг России»! И это резкое заявление. Надо было просто ограничиться для начала чем-нибудь простым. Назвал бы просто «врагом народа»», — разлился в юморе Ургант.

В завершении своей речи он призвал актера и ведущего закопать топор войны. В качестве примирительного акта Ургант позвал Певцова с собой в Голландию вместо Познера, чтобы снять вместе с ним документальный фильм «По самые Недерланды». А Владимиру Владимировичу ведущий предложил всю неделю вести свою программу в плавках из фильма «По прозвищу зверь» Дмитрия Певцова.

В этот момент на экраны вывели кадр из ленты с полуобнаженным артистом. «Тяжело отвести взгляд, но отведем, пока еще не время. Ну уберите эту фотографию! Вы обалдели!» — закричал в конце Ургант.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

"Вечерний Ургант"Владимир ПознерДмитрий ПевцовИван УргантПевцовшоу "Вечерний Ургант"
Загрузка...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
«Меня разрывает»: Ургант высмеял Певцова после его речи о Познере
Интересно?
Поделись с друзьями: