Алибасов-младший рассказал, почему упек мать в психиатрическую клинику

34-летний сын скандального продюсера Бари Алибасова выложил в Instagram тревожное видео.

«Саратов. Психиатрическая областная клиника имени Святой Софии. Вот куда я упек мою любимую маму, — говорит в «сториз» Бари Бариевич, подходя к старому зданию лечебного учреждения. — Не, жесть, конечно. Как хорошо, что я раньше ни разу к маме в психушку не приезжал, я бы ее пораньше отсюда, наверное, забрал».

Выглядит, как какое-то издевательство или плохая шутка, но у молодого мужчины действительно были причины определить мать в подобное заведение. Бари рассказал изданию StarHit, что его родительница Елена Уронич регулярно оказывалась в подобных местах с тех пор, как ему было 14 лет. Врачи диагностировали у нее шизофрению, которая стала результатом трудной жизни и несбывшихся планов.

Лечением и уходом за женщиной всё это время занималась ее мать — бабушка Бари. Он навещал их в Саратове лишь когда Уронич выписывали из психиатрической больницы и не знал обо всех ужасах происходящего. Но в этом году бабушка умерла, и все заботы о матери легли на плечи молодого мужчины. Как на зло, произошло это практически одновременно с отравлением его звездного отца «Кротом».

Чтобы помочь матери, молодой Алибасов решил устроить ей встряску — отвезти в Москву на встречу с Алибасовым-старшим. Так женщина попала на передачу «На самом деле». Этот выезд действительно изменил ее, правда, в худшую сторону. Если раньше Елена была «спокойным психом», то теперь стала «буйной». Ей очень захотелось привлекать к себе внимание.

«В последний раз она попала в больницу из-за того, что обзвонила всех родственников и сказала им, что лежит дома вся в крови. Когда к ней никто не приехал, она решила сожрать банку снотворного», — рассказал Бари Бариевич.

После этого никто не мог дозвониться до женщины. Из-за серьезного мероприятия в Москве сын не смог вырваться и вызвал к ней скорую. Врачам никто не открыл, и, чтобы вскрыть замки, была вызвана полиция. Стражи порядка не справились с задачей и сказали, что понадобиться помощь МЧС. В итоге Алибасов по телефону вызвал платную службу вскрытия дверей. Но все эти меры того стоили — родительницу успели спасти.

Сейчас Бари хочет перевезти мать в Москву, чтобы она была у него под боком и получала лечение на высоком уровне. А пока он навещает ее в саратовской психбольнице — отсюда и подобные видео.