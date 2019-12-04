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«Тихий ужас»: Прохор Шаляпин продемонстрировал свое лицо после пластики

Певец лег под нож хирурга, чтобы оставаться молодым.

«Тихий ужас»: Прохор Шаляпин продемонстрировал свое лицо после пластики
Прохор Шаляпин. фото: globallookpress.com/

Прохор Шаляпин в свое время прославился благодаря участию в «Фабрике звезд-6». Теперь он больше знаменит своими любовными похождениями. Два года артист прожил в браке в возрастной бизнесвумен, потом встречался с Анной Калашниковой, а теперь строит отношения с бывшей женой Армена Джигарханяна Виталиной Цымбалюк-Романовской. Многие упрекают молодого человека, что он почти не выступает. Однако певец хорошо зарабатывает и не жалуется на жизнь.

В свои 36 лет Шаляпин не скрывает, что прибегал к разным способам, чтобы омолодиться. Он признавался, что делал уколы красоты, а его белоснежная улыбка — результат работы стоматологов. Но этого певцу показалось мало. Чтобы выглядеть идеально на снимках со скорого отдыха, на днях он сделал пластическую операцию. Артист произвел круговую подтяжку лица. Об этом он сам рассказал в соцсети и поделился снимком, на котором продемонстрировал отекшее и перебинтованное лицо.

«Я не считаю зазорным обращаться к пластическим хирургам. Зазорно не следить за собой, не бороться со старостью. Это неуважение к себе и окружающим. Я кололся, резался, подтягивался, ушивался. И буду продолжать!», — заявил Шаляпин, пишет портал «Дни.ру».

Шаляпин после пластики. фото
фото: instagram.com/shalyapin_official/

Поклонники едва узнали своего кумира. «Тихий ужас», — стали писать они. Однако уже скоро отеки спадут и Прохор станет выглядеть гораздо лучше. Не зря его часто называют принцем за идеальную внешность. Пока неизвестно, как к таким радикальным методам омоложения отнеслась его возлюбленная. Виталина даже не так часто посещает косметолога, в отличие от своего бойфренда. А недавно пара пережила проверку на детекторе лжи. Артист выяснил, что бывшая девушка родила ребенка не от него, но также узнал, что Цымбалюк-Романовская была ему не верна.

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Тэги:

красота и здоровьеНовости googleпластика звездпластическая операцияПрохор Шаляпин
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«Тихий ужас»: Прохор Шаляпин продемонстрировал свое лицо после пластики
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